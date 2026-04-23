Інтерфакс-Україна
21:34 23.04.2026

Макрон назвав кредит ЄС Україні важливим сигналом рішучості до подальшої співпраці

Надання Європейським Союзом Україні кредиту є дуже важливим сигналом рішучості продовжувати спільну співпрацю, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я вітаю надання кредиту ЄС Україні, що є дуже сильним сигналом нашої рішучості продовжувати співпрацю з Україною", – написав він у соцмережі Х у четвер ввечері.

Макрон додав, що угода, досягнута щодо 20-го пакету санкцій, також є чітким сигналом для Росії.

Між тим, Макрон повідомив, що зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на полях неформального засідання Європейської Ради на Кіпрі.

За його словами, вони провели всебічний огляд оборонної співпраці, необхідності подальшого посилення тиску на воєнну економіку Росії та роботи, яка виконується в рамках Коаліції рішучих.

"Наша підтримка не похитнеться ні сьогодні, ні завтра. Європа дотримується свого слова; вона буде твердо стояти на своєму", – резюмував Макрон.

Як повідомлялося, Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро та ухвалив 20-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

 

