Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Передусім ми говорили про поглиблення спільного оборонного виробництва, а саме пріоритетного напряму дронів", – сказано в його Телеграм.

Зеленський наголосив на важливості розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.

За його словами, вони окремо поспілкувалися про співпрацю України з Євросоюзом.

"Ми налаштовані рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі та очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом", – зазначив президент.

Зеленський також подякував Фредеріксен за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети.