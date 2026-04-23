Інтерфакс-Україна
Події
21:24 23.04.2026

Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів

1 хв читати
Зеленський і Фредеріксен обговорили поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський обговорив поглиблення спільного оборонного виробництва, зокрема, дронів з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Передусім ми говорили про поглиблення спільного оборонного виробництва, а саме пріоритетного напряму дронів", – сказано в його Телеграм.

Зеленський наголосив на важливості розблокування рішення про фінансовий пакет підтримки для України та 20-й пакет санкцій проти Росії.

За його словами, вони окремо поспілкувалися про співпрацю України з Євросоюзом.

"Ми налаштовані рухатися якомога швидше до набуття повноправного членства у Євросоюзі та очікуємо на відкриття всіх переговорних кластерів найближчим часом", – зазначив президент.

Зеленський також подякував Фредеріксен за постійний високий рівень підтримки України та всі оборонні пакети.

 

Теги: #фредеріксен #співпраця #зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА