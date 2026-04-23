Інтерфакс-Україна
Події
21:18 23.04.2026

РФ використовує релігійні маніпуляції в ІПСО проти родин зниклих безвісти – Добросердов

1 хв читати

Росія застосовує релігійні маніпуляції в ІПСО проти родин зниклих безвісти осіб, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

"Зокрема, розповсюджуються списки осіб, які начебто перебувають у полоні або на тимчасово окупованих територіях, після чого пропонується звернутися до спеціальних ботів чи акаунтів", – розповів він.

Уповноважений зазначив, що спочатку шахрайські та пропагандистські ресурси виходять на контакт із сім'ями та пропонують нібито "допомогу у пошуку".

За його словами, в подальшому родинам висуваються так звані "умови підтвердження": зробити фото з записками (часто біля храмів), записати відео з молитвами або публічними зверненнями.

"Такі дії є елементами маніпуляції", – зазначив Добросердов.

 

Теги: #іпсо #маніпуляції #релігія #рф

