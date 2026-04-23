Уряд та голови парламентських комітетів обговорили виконання вимог програми Ukraine Facility – Свириденко

Уряд провів зустріч із керівниками парламентських комітетів напередодні нового пленарного тижня, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Разом із міністром фінансів поінформували про рішення ЄС, яке відкриває шлях до запуску кредиту обсягом 90 млрд євро для України. Ці кошти насамперед мають піти на оборону. Водночас для фінансування соціальної сфери надалі важливо виконати вимоги, передбачені програмою МВФ та Планом України в межах Ukraine Facility", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона також подякувала за підтримку важливих законодавчих ініціатив минулого парламентського тижня, завдяки яким Україна готується отримати у червні 2,7 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Крім того, представники уряду визначили з парламентарями чіткі наступні кроки, зокрема перелік термінових законопроєктів для ухвалення найближчим часом.