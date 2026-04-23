Зеленський обговорив з президентом Литви співпрацю в ОПК, зокрема у форматі Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з литовським колегою Гітанасом Наусєдою, під час якої обговорили можливості подальшу співпрацю в оборонному виробництві, зокрема у форматі Drone Deal.

"Під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Наусєдою детально обговорили можливості подальшого розвитку співпраці в оборонному виробництві, зокрема у форматі Drone Deal. Досвід України в побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства", – написав він у Телеграмі.

Сторони також обговорили нагальні питання євроінтеграції України.

"Ми розраховуємо і на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. Говорили про це з Гітанасом. У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і ми очікуємо на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються нашого повноправного членства", – зазначив Зеленський.

Президент України подякував Литві за послідовну допомогу, підтримку програми PURL і готовність співпрацювати в межах програми SAFE