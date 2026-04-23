Мудра: 22 країни заявили про згоду приєднатись до угоди для запуску Спецтрибуналу

Греція та Фінляндія заявили про намір долучитися до Спецтрибуналу щодо злочину російської агресії проти України, повідомила заступниця керівника у Офісі президента України Ірина Мудра.

"Дякуємо Фінляндії та Греції за офіційне повідомлення Ради Європи про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Коаліція продовжує зростати – впевнено та невідворотно. Це принциповий і своєчасний крок на підтримку справедливого та тривалого миру", – написала вона на сторінці у Facebook.

Мудра зазначила, що Фінляндія та Греція стали 21-ю та 22-ю державами, що заявили про такий намір.

"У травні, на засіданні Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, Молдова, очікується ухвалення Угоди про Керівний комітет Спецтрибуналу. Відтак трибунал перейде зі сфери декларацій у площину права. До тих, хто ще не зробив цього кроку: закликаємо приєднуватись вже зараз! Час діяти настав", – акцентувала вона.

Раніше повідомлялось, що Фінляндія приєдналася до угоди для запуску Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.