Інтерфакс-Україна
19:44 23.04.2026

Мінкультури додав до переліку нематеріальної спадщини звичай вбирання хрестів на Тернопільщині

Міністерство культури України додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини "Традицію вбирання хрестів Хресної дороги у селі Монастирок Тернопільської області", повідомляє пресслужба міністерства.

"Такі традиції – це жива пам'ять громади. Також це доказ того, що культура передається через практику. Вбирання хрестів – це про зв'язок поколінь та силу локальних спільнот, які зберігають свою ідентичність навіть у найскладніші часи", – сказала віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики України – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Як повідомляє міністерство, звичай є важливою частиною духовного життя громади та символом тяглості поколінь. Він пов'язаний з історією села Монастирок Більче-Золотецької територіальної громади, яке має давнє коріння – тут зберігся скельний монастир ІХ-Х століть із печерним храмом та каменем-дольменом (капищем), а у 1600 році був заснований Воздвиженський Василіанський монастир.

Обряд відбувається напередодні свята Воздвиження Чесного Животворчого Хреста та охоплює 14 хрестів Хресної дороги, закріплених за родинами. Хрести прикрашають квітами, зіллям і стрічками. Підготовка до обряду триває ще з весни.

Після святкової літургії відбувається урочиста хода Хресною дорогою, яка завершується біля печерного храму. Дівчата, які вбирали хрести, отримують благословення – як символ зв'язку віри, родини та майбутнього.

Якщо учасниця обряду виходить заміж, цю роль переймає інша представниця родини, що підкреслює безперервність традиції.

Сьогодні громада продовжує практикувати цей звичай, зберігаючи його як частину своєї ідентичності та передаючи наступним поколінням.

 

17:15 13.04.2026
Судитимуть депутата з Тернопільщини, який за $10 тис. обіцяв зняття із розшуку та бронювання призовників

Судитимуть депутата з Тернопільщини, який за $10 тис. обіцяв зняття із розшуку та бронювання призовників

17:14 03.04.2026
На Тернопільщині викрито директора медзакладу на фальсифікації меддокументів для військовозобов'язаних

На Тернопільщині викрито директора медзакладу на фальсифікації меддокументів для військовозобов'язаних

15:23 01.04.2026
На Тернопільщині зафіксовано влучання російського БПЛА, виникла пожежа

На Тернопільщині зафіксовано влучання російського БПЛА, виникла пожежа

16:53 24.03.2026
У Львові постраждала спадщина ЮНЕСКО, щонайменше двоє людей поранені – ОВА

У Львові постраждала спадщина ЮНЕСКО, щонайменше двоє людей поранені – ОВА

14:12 17.03.2026
Понад 30 мозаїчних творів Вінниці перебувають на обліку - ОВА

Понад 30 мозаїчних творів Вінниці перебувають на обліку - ОВА

15:42 16.03.2026
На Тернопільщині викрито злочинну групу торговців зброєю, 7 фігурантів отримали підозру

На Тернопільщині викрито злочинну групу торговців зброєю, 7 фігурантів отримали підозру

16:10 29.12.2025
На Тернопільщині понад 6,8 тис. абонентів залишаються без електрики - ОВА

На Тернопільщині понад 6,8 тис. абонентів залишаються без електрики - ОВА

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

14:49 18.09.2025
Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільну номінацію спадщини Трипільської культури до списку ЮНЕСКО

Україна, Румунія та Молдова домовилися про спільну номінацію спадщини Трипільської культури до списку ЮНЕСКО

19:30 15.09.2025
НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

НСАУ опротестовує механізм "мовчазної згоди" для об’єктів спадщини

