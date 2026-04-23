Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

Україна першою в світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами, тепер керування перехоплювачами можливе на відстані тисячі кілометрів, повідомив міністр оброни України Михайло Федоров.

"Рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів. Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами", – написав він у Телеграмі.

Федоров зазначив, що тепер пілот дрона більше не прив'язаний до позиції та може здійснювати управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном, що підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив'язки до фронту.

Понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.