19:14 23.04.2026

Федоров: Україна першою системно впроваджує дистанційне керування дронами-перехоплювачами на великих відстанях

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Україна першою в світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами, тепер керування перехоплювачами можливе на відстані тисячі кілометрів, повідомив міністр оброни України Михайло Федоров.

"Рік тому через Brave1 ініціювали розвиток і випробування технології віддаленого керування для дронів-перехоплювачів. Сьогодні маємо підтверджений результат – збиття цілей на дистанціях у сотні й тисячі кілометрів. Україна першою у світі системно масштабує дистанційне керування дронами-перехоплювачами", – написав він у Телеграмі.

Федоров зазначив, що тепер пілот дрона більше не прив'язаний до позиції та може здійснювати управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном, що підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив'язки до фронту.

Понад 10 виробників уже інтегрували це рішення у свої системи.

 

14:04 23.04.2026
Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

18:28 22.04.2026
Федоров: масштабуємо співпрацю з Іспанією у ППО, постачаннях далекобійних боєприпасів та виробництві дронів

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

08:32 20.04.2026
ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

20:38 19.04.2026
Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

09:10 19.04.2026
Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

11:24 18.04.2026
Міноборони запланувало до 1 липня укласти контракти на поставку 25 тисяч НРК, що вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік

08:54 18.04.2026
ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

