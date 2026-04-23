18:57 23.04.2026

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта повідомив, що після розблокування репараційного кредиту ЄС для Україні в розмірі EUR90 млрд і прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ, настав час готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Тепер настав час дивитися вперед і готуватися до наступного кроку, а наступний крок – це відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", – сказав він під час преспідходу з президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн вважає, що перший транш з €45 млрд Україна зможе ще отримати у цьому кварталі.

"Ми домовилися, що одна третина кредиту піде на бюджетні потреби, а дві третини – на оборону, і я думаю, що першим пакетом буде пакет дронів. Дрони з України для України", – сказала фон дер Ляєн.

Зеленський подякував усім лідерам ЄС за одностайність щодо прийняття санкцій та розблокування кредиту у €90 млрд, додавши, що ці кошти будуть направлені на підтримку ЗСУ, виробництва озброєння та захисту енергетики взимку.

"Звичайно, ми продовжимо працювати, щоб змусити Росію повернутися до справжньої дипломатії, щоб закінчити цю війну", – зазначив він.

Як повідомлялося, 23 квітня Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро та ухвалив 20-ий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про відповідне рішення у четвер повідомляє речник головуючого в ЄС Кіпру. "Письмові процедури щодо внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику, що лежить в основі 90-мільярдної позики для України та 20-го пакету санкцій проти Росії, успішно завершені. Обидва документи були прийняті одноголосно", – сказав він журналістам.

Раніше Зеленський, який перебуває з візитом на Кіпрі, де проходить саміт Європейського союзу, повідомив про остаточне розблокування раніше затвердженого репараційного кредиту ЄС для Україні в розмірі EUR90 млрд, та повідомив, що очікує на надходження першого траншу наступного місяці або у червні.

 

