18:49 23.04.2026

Президент Кіпру: Переговорні кластери готові до офіційного відкриття

Президент головуючого в Європейському союзі Кіпру Нікос Хрістодулідес говорить, що переговорні кластери щодо членства України в Європейському союзу готові до офіційного відкриття щойно дозволять політичні умови.

"Можу сказати, що, як головуюча країна, ми виконали всю підготовчу роботу, і якщо будуть відповідні політичні умови, ми готові відкрити (переговорні) кластери", – сказав він журналістам у четвер в Ая-Напі (Кіпр) перед початком неформального засідання Європейської ради.

Як відомо, всі шість переговорних кластерів були відкриті на технічному рівні через блокування офіційного відкриття прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Відповідаючи на запитання щодо можливої зміни ситуації з приходом нового прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, Хрістодулідес сказав: "Нам потрібно почекати й подивитися, що станеться в Європейській Раді. У нас є два позитивні зрушення щодо питання України (ухвалення Радою ЄС кредиту на 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій для РФ – ІФ-У). Є низка інших питань, тож давайте почекати й подивимося".

18:57 23.04.2026
Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

