Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

За результатами зустрічі президенти Європейської Ради Антоніу Кошта, Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та України Володимир Зеленський виступили зі спільною заявою.

Текст заяви розповсюджений у четвер Європейською радою.

Тристороння зустріч відбулася у четвер у Лефкосії перед неформальною зустріччю глав держав та урядів ЄС.

"Після рішення Європейської Ради у грудні надати Україні кредит на підтримку в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки, президенти привітали прийняття кредиту співзаконодавцями 23 квітня. Кредит на підтримку України забезпечить, щоб Україна могла задовольнити свої нагальні бюджетні та оборонні потреби, дозволяючи країні залишатися стійкою перед обличчям триваючих російських атак. Президенти наголосили на важливості швидкого впровадження кредиту та очікували першої виплати у другому кварталі. Вони також закликали треті країни допомогти у подоланні залишкових прогалин у фінансах України", – йдеться в заяві.

Президенти також привітали прийняття 20-го пакету санкцій. "Ці санкції спрямовані на зменшення енергетичних доходів Росії, обмеження її банківської системи та обмеження тіньових операцій з флотом. Президенти наголосили на необхідності подальшого тиску на Росію, щоб вона припинила свою агресію та розпочала змістовні переговори щодо миру", – заявили вони.

Крім того, президенти високо оцінили значний прогрес, досягнутий Україною на шляху до вступу до ЄС. "Вони закликали до негайного відкриття переговорних кластерів. Крім того, президенти привітали нещодавнє прийняття українським парламентом необхідного законодавства, яке розблокує подальше фінансування в рамках Механізму допомоги Україні. Вони наголосили на прогресі в реформах, досягнутому Україною на сьогодні за складних обставин, та закликали до подальших зусиль", – сказано в тексті.

Президенти також підтвердили зобов’язання Союзу підтримувати Україну у координації з міжнародними партнерами, у "терміновому ремонті та відбудові її енергетичної інфраструктури та зміцненні стійкості її енергетичної системи з огляду на наступну зиму". "Напередодні 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи президенти нагадали про важливість ядерної безпеки в Європі та закликали Росію припинити свої атаки та окупацію ядерних об’єктів в Україні", – йдеться в заяві.

Нарешті президенти привітали оголошення про проведення зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, яку спільно організовують ЄС, Україна та Канада, 11 травня в Брюсселі.