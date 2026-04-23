Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

Президент головуючого в Європейському союзі Кіпру Нікос Хрістодулідес говорить, що глави держав та урядів країн-членів ЄС обговорять необхідність наповнення змістом статті 42.7 Договору про Європейський союз, яка передбачає допомогу в разі збройної агресії.

Про це він сказав журналістам у четвер в Айа-Напі (Кіпр) перед початком неформального засідання Європейської ради.

"Що нам потрібно, і що ми збираємося обговорити сьогодні, так це надати статті 42.7 змісту. Нам потрібен оперативний план, скажімо, щодо того, які кроки будуть вжиті, коли держава-член активує певну статтю", – пояснив президент Кіпру.

Стаття 42.7 Договору про Європейський Союз встановлює зобов’язання щодо взаємної допомоги між державами-членами ЄС в разі збройної агресії на своїй території. Відповідно до цієї статті, інші держави-члени зобов’язані надавати допомогу та сприяння всіма можливими засобами відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Положення також уточнює, що це зобов’язання не повинно завдавати шкоди конкретній політиці безпеки та оборони певних держав-членів, зокрема тих, чиї оборонні зобов’язання здійснюються переважно через НАТО (ст. 5), і що співпраця має залишатися відповідною зобов’язанням перед НАТО для тих членів, які є частиною альянсу.

Хрістодулідес нагадав, що вперше статтю 42.7 було активовано Францією у 2016 році після терористичного нападу в Парижі.

За словами президента Кіпру, "міжнародні події, і не тільки, показують, що для Європейського Союзу є лише один шлях". "Зараз час працювати над досягненням європейської стратегічної автономії, чи то з питань конкурентоспроможності, чи то з питань енергетики, чи то з питань оборони та безпеки. І я дуже впевнений, що після сьогоднішнього обговорення, а також рішень, які ми прийняли в Європейській Раді протягом останніх трьох-чотирьох місяців, всі ми розуміємо необхідність досягнення цієї мети", – наголосив він.