Інтерфакс-Україна
Події
18:41 23.04.2026

Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/NChristodoulides

Президент головуючого в Європейському союзі Кіпру Нікос Хрістодулідес говорить, що глави держав та урядів країн-членів ЄС обговорять необхідність наповнення змістом статті 42.7 Договору про Європейський союз, яка передбачає допомогу в разі збройної агресії.

Про це він сказав журналістам у четвер в Айа-Напі (Кіпр) перед початком неформального засідання Європейської ради.

"Що нам потрібно, і що ми збираємося обговорити сьогодні, так це надати статті 42.7 змісту. Нам потрібен оперативний план, скажімо, щодо того, які кроки будуть вжиті, коли держава-член активує певну статтю", – пояснив президент Кіпру.

Стаття 42.7 Договору про Європейський Союз встановлює зобов’язання щодо взаємної допомоги між державами-членами ЄС в разі збройної агресії на своїй території. Відповідно до цієї статті, інші держави-члени зобов’язані надавати допомогу та сприяння всіма можливими засобами відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй. Положення також уточнює, що це зобов’язання не повинно завдавати шкоди конкретній політиці безпеки та оборони певних держав-членів, зокрема тих, чиї оборонні зобов’язання здійснюються переважно через НАТО (ст. 5), і що співпраця має залишатися відповідною зобов’язанням перед НАТО для тих членів, які є частиною альянсу.

Хрістодулідес нагадав, що вперше статтю 42.7 було активовано Францією у 2016 році після терористичного нападу в Парижі.

За словами президента Кіпру, "міжнародні події, і не тільки, показують, що для Європейського Союзу є лише один шлях". "Зараз час працювати над досягненням європейської стратегічної автономії, чи то з питань конкурентоспроможності, чи то з питань енергетики, чи то з питань оборони та безпеки. І я дуже впевнений, що після сьогоднішнього обговорення, а також рішень, які ми прийняли в Європейській Раді протягом останніх трьох-чотирьох місяців, всі ми розуміємо необхідність досягнення цієї мети", – наголосив він.

Теги: #хрістодулідес #агресія #єс #кіпр

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

14:52 23.04.2026
Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА