Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

Волонтери Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста (УЧХ) видають гуманітарну допомогу постраждалим від нічної російської атаки БпЛА на Дніпро.

"Наразі на місці ліквідації наслідків нічної атаки працює команда Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста. Вона видає гуманітарну допомогу постраждалим – набори для надзвичайних ситуацій, тарпаулін для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях, ковдри", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Вночі на місці атаки працював загін швидкого реагування УЧХ у Дніпропетровській області. Спільно з рятувальниками волонтери здійснили обходи квартир для пошуку постраждалих. Трьом особам була надана перша домедична допомога.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Дніпро троє загиблих. В багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев'ятого по шостий поверхи в одному з під'їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях, щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. По місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій.