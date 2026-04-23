Інтерфакс-Україна
Події
18:37 23.04.2026

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

1 хв читати
Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі
Фото: Червоний Хрест України

Волонтери Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста (УЧХ) видають гуманітарну допомогу постраждалим від нічної російської атаки БпЛА на Дніпро.

"Наразі на місці ліквідації наслідків нічної атаки працює команда Дніпропетровської обласної організації Українського Червоного Хреста. Вона видає гуманітарну допомогу постраждалим – набори для надзвичайних ситуацій, тарпаулін для тимчасового перекриття пошкоджень в оселях, ковдри", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер. 

Вночі на місці  атаки працював загін швидкого реагування УЧХ у Дніпропетровській області. Спільно з рятувальниками волонтери здійснили обходи квартир  для пошуку постраждалих. Трьом особам була надана перша домедична  допомога. 

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки на Дніпро троє загиблих. В багатоповерхівці в центрі міста повністю знищено квартири з дев'ятого по шостий поверхи в одному з під'їздів, а загалом у місті зафіксовано пошкодження на чотирьох локаціях,  щонайменше 13 будинків зазнали ушкоджень. По місту зруйновано понад пів тисячі вікон, пошкоджено виставковий центр Спілки художників України та магазин музичних інструментів.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій.

 

Теги: #дніпро #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:33 23.04.2026
УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

УЧХ і партнери підтримають людей з інвалідністю, постраждалих від війни

12:37 23.04.2026
ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

ДТЕК довелося тимчасово закрити ЦОК у Дніпрі через пошкодження ударом РФ

10:42 23.04.2026
Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

09:05 23.04.2026
У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

У Дніпрі внаслідок атаки знищено квартири з 9 по 6 поверх, загалом пошкоджено щонайменше 13 будинків – мер

08:26 23.04.2026
У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

У Дніпрі до 10 зросла кількість постраждалих через нічну ворожу атаку, серед них двоє малолітніх дітей

07:40 23.04.2026
Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

Через нічну атаку РФ по багатоповерхівці у Дніпрі загинули двоє людей, кількість постраждалих зросла до десяти

02:19 23.04.2026
У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

У Дніпрі через ворожу атаку зайнялися пожежі, пошкоджено багатоповерхівку, двоє людей поранені

11:53 22.04.2026
УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

УЧХ провів тренінг психологічної допомоги для спеціалістів із супроводу ветеранів

08:18 22.04.2026
УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

УЧХ повністю інтегрований у державну систему цивільного захисту – гендиректор організації Доценко

17:24 21.04.2026
УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

УЧХ працює на локаціях, які зазнали пошкоджень під час російських атак БпЛА на Харків

ВАЖЛИВЕ

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Кіпру: Переговорні кластери готові до офіційного відкриття

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА