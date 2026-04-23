Інтерфакс-Україна
18:29 23.04.2026

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення ПАРЄ Висновку щодо проєкту Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинів і про фінансування тероризму.

"Відображене у Висновку підкреслення зв’язку між інструментами протидії відмиванню коштів та агресією Російської Федерації проти України має принципове значення. Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків, які Росія використовує для ведення війни, обходу санкцій та підтримки пов’язаних із державою структур", – йдеться у коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС.

Українська сторона наголошує, що ефективне застосування цих інструментів має стати одним із ключових елементів міжнародних зусиль, спрямованих на обмеження ресурсної бази держави-агресора та забезпечення невідворотності відповідальності.

Теги: #мзс_україни #парє

11:18 22.04.2026
ПАРЄ визнала використання релігії як інструменту пропаганди та гібридної війни – нардеп

10:40 22.04.2026
Сибіга: З Болгарією ми хочемо виходити з того, що трек добросусідства буде збережено

15:21 20.04.2026
У порядку денному сесії ПАРЄ – дебати про посилення зусиль для створення Спецтрибуналу – членкиня делегації Ради

17:12 16.04.2026
МЗС звернулося до Ізраїлю по правову допомогу у зв'язку із розвантаженням в порту Хайфа судна з краденим українським зерном

18:25 25.03.2026
МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

17:50 25.03.2026
Поставки газу з Угорщини ще тривають, але у випадку впровадження Орбаном рішення Будапешт втратить понад $1 млрд - МЗС України

17:27 25.03.2026
МЗС про призначення представника з питань Білорусі: Робота йде, ймовірно, найближчим часом будуть результати

17:12 25.03.2026
МЗС: Є безпосередні успіхи українських команд в захисті життів на Близькому Сході

20:13 16.03.2026
Авторка резолюції ПАРЄ Кравчук закликала не допустити Росію до Венеційської бієнале

14:37 11.03.2026
Група осіб з Угорщини, що прибула в Україну, не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей - МЗС

