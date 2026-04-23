Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалення ПАРЄ Висновку щодо проєкту Додаткового протоколу до Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів від злочинів і про фінансування тероризму.

"Відображене у Висновку підкреслення зв’язку між інструментами протидії відмиванню коштів та агресією Російської Федерації проти України має принципове значення. Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків, які Росія використовує для ведення війни, обходу санкцій та підтримки пов’язаних із державою структур", – йдеться у коментарі, оприлюдненому пресслужбою МЗС.

Українська сторона наголошує, що ефективне застосування цих інструментів має стати одним із ключових елементів міжнародних зусиль, спрямованих на обмеження ресурсної бази держави-агресора та забезпечення невідворотності відповідальності.