Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

Окупанти намагається інфільтруватися в м. Костянтинівку Краматорського району Донецькій області, застосовуючи велику кількість піхоти, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Найбільше просочувань і спроб накопичення фіксується в приватному секторі на південно-східних околицях Костянтинівки. Щільна забудова приватного сектору дає можливість ховатися в руїнах та будинках, що ускладнює ударно-пошукові роботи для українських пілотів", – йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

Зазначається, що відповідна зона проникнення стає більш небезпечною, адже стале накопичення противника та його закріплення там дасть можливість для просочування в глибину міста.

"Одночасно з цим йде активне просочування на східних околицях в районі населеного пункту Новодмитрівка, де здійснюється фіксація кацапів, які намагаються зайняти село, що дасть змогу також здійснювати накопичення, з подальшим заходом в місто", – зауважують аналітики проєкту.

Додатковим напрямком тиску противника є південно-західні околиці Костянтинівки в районі населених пунктів Бересток та Іллінівка.

"Зокрема, з’ясовуємо, чи Бересток взагалі перебуває під нашим контролем, чи там просто безрезультатно тримають позиції бійців СОУ, через які активно просочується противник", – зазначили в DeepState.

За словами дослідників, за результатами спілкування з пілотами СОУ, вони зазначають про нестачу людей, які б могли стримувати натиск росіян.

"Зокрема, найбільший ресурс для знищення та блокування інфільтрацій є дрони, якими українські бійці вишукують кацапів. Вони безперестанно намагаються стримувати піхоту противника, але її "безкінечна" кількість потроху проламує оборону Костянтинівки", – резюмували OSINT’ери.