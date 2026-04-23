Інтерфакс-Україна
Події
18:20 23.04.2026

Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

2 хв читати

Окупанти намагається інфільтруватися в м. Костянтинівку Краматорського району Донецькій області, застосовуючи велику кількість піхоти, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

"Найбільше просочувань і спроб накопичення фіксується в приватному секторі на південно-східних околицях Костянтинівки. Щільна забудова приватного сектору дає можливість ховатися в руїнах та будинках, що ускладнює ударно-пошукові роботи для українських пілотів", – йдеться у повідомленні проєкту у Телеграмі.

Зазначається, що відповідна зона проникнення стає більш небезпечною, адже стале накопичення противника та його закріплення там дасть можливість для просочування в глибину міста.

"Одночасно з цим йде активне просочування на східних околицях в районі населеного пункту Новодмитрівка, де здійснюється фіксація кацапів, які намагаються зайняти село, що дасть змогу також здійснювати накопичення, з подальшим заходом в місто", – зауважують аналітики проєкту.

Додатковим напрямком тиску противника є південно-західні околиці Костянтинівки в районі населених пунктів Бересток та Іллінівка.

"Зокрема, з’ясовуємо, чи Бересток взагалі перебуває під нашим контролем, чи там просто безрезультатно тримають позиції бійців СОУ, через які активно просочується противник", – зазначили в DeepState.

За словами дослідників, за результатами спілкування з пілотами СОУ, вони зазначають про нестачу людей, які б могли стримувати натиск росіян.

"Зокрема, найбільший ресурс для знищення та блокування інфільтрацій є дрони, якими українські бійці вишукують кацапів. Вони безперестанно намагаються стримувати піхоту противника, але її "безкінечна" кількість потроху проламує оборону Костянтинівки", – резюмували OSINT’ери.

Теги: #ворог #костянтинівка #інфільтрація

ВАЖЛИВЕ

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Кіпру: Переговорні кластери готові до офіційного відкриття

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА