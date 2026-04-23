18:12 23.04.2026

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

Український інститут національної пам’яті готовий долучитися до проєкту створення Українського національного Пантеону.

"Участь Інституту в реалізації проєкту забезпечить наукову обґрунтованість рішень, формування критеріїв для переліків осіб, методичний супровід та інтеграцію цього процесу в державну політику національної пам’яті", – йдеться у повідомленні на сторінці установи у Facebook.

Зазначається, що одним з ключових завдань проєкту є повернення в Україну історичних діячів, чиї здобутки і життя мають фундаментальне значення для формування державності.

У межах проєкту планується розробити чітку політику героїв, що враховуватиме різні етапи історії та забезпечуватиме повноцінну меморіалізацію.

Як повідомлялось, 22 квітня 2026 року президент України Володимир Зеленський заявив, що робота зі створення Пантеону видатних українців розпочалася в Україні.

"Йдеться передусім про повернення в Україну історичних діячів – тих фігур, які мають фундаментальне значення для формування української національної свідомості та для нашого державотворення. Також ідеться про політику героїв в Україні, гідну меморіалізацію різних етапів нашої історії та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті", – написав Зеленський у Телеграмі за підсумками наради щодо стратегічних питань української політики пам’яті та вшанування національних героїв.

За словами президента, обсяг відповідних завдань "надзвичайно великий" і потребує залучення різних державних інституцій, українського суспільства та дипломатичних контактів із багатьма партнерами України.

У 2024 році тодішній голова УІНП Антон Дробович заявляв, що для Національного пантеону українських героїв знайшли знакове місце в центрі Києва, але його зведення можливе лише після стабілізації української економіки.

Ексголова УІНП, депутат Верховної Ради Володимир В’ятрович (фракція "Європейська солідарність") вважає за необхідне демонтувати скульптурну композицію "Арка дружби народів" й звести на її місці Національний пантеон українських героїв.

Діючий голова УІНП Олександр Алфьоров вважає, що Національний пантеон українських героїв має бути розташований в Києві на одному з островів на Дніпрі, а Національний меморіал українських героїв – на схилах біля Києво-Печерської лаври.

