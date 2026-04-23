Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

Згідно з ухваленим у 2024 році законом, який дозволяє певним категоріям засуджених після умовно-дострокового звільнення добровільно долучатися до ЗСУ, в пенітенціарних установах наразі триває активний процес поповнення війська, до української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув’язнених з пенітенціарних установ, повідомив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

"Я розумію, що з боку жертв злочинців, які добровільно вирішили долучитися до ЗСУ, можуть бути негативні емоції. Але під час війни ми не можемо керуватися емоціями, ми всі маємо захищати свою країну", – сказав він у інтерв’ю для ТІМЕ France, текст якого оприлюднений на сайті Мін'юсту.

Заступник міністра зазначає, що з початку 2026-го щомісяця розглядають майже 1 500 заяв від ув’язнених, середній вік яких становить 30-35 років.

Пікалов наголосив, що до участі у програмі допускаються переважно засуджені за нетяжкі злочини. Особи, засуджені за злочини проти основ національної безпеки, а також за тяжкі насильницькі злочини, не можуть бути залучені. Остаточне рішення приймається індивідуально за результатами оцінювання. Кожен кандидат проходить медичну, психологічну та фізичну перевірку.

"Після підписання контракту колишній ув’язнений має служити в армії впродовж строку, еквівалентного невідбутій частині покарання. Якщо війна завершиться раніше і воєнний стан скасують, така особа отримає свободу, навіть якщо їй залишалося відбувати ще кілька років", – сказав він. "Ми залучаємо винятково добровольців – громадян України, не іноземців", – додав Пікалов.

Заступник міністра також деталізував, що кожен новий військовослужбовець, прибулий з установи виконання покарань, може без обмежень спілкуватися з рідними й близькими засобами мобільного зв’язку, має доступ до інтернету (що у в’язниці обмежено), а також отримує грошове забезпечення на рівні звичайних військових.

Більшість таких бійців приєднуються до штурмових підрозділів, що активно діють на найгарячіших ділянках російсько-українського фронту. Їх залучають до найважчих і найнебезпечніших завдань. Однак перед відправленням на передову вони обов’язково проходять від одного до двох місяців інтенсивної підготовки.