17:47 23.04.2026

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

Згідно з ухваленим у 2024 році законом, який дозволяє певним категоріям засуджених після умовно-дострокового звільнення добровільно долучатися до ЗСУ, в пенітенціарних установах наразі триває активний процес поповнення війська, до української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув’язнених з пенітенціарних установ, повідомив заступник міністра юстиції України Євген Пікалов.

"Я розумію, що з боку жертв злочинців, які добровільно вирішили долучитися до ЗСУ, можуть бути негативні емоції. Але під час війни ми не можемо керуватися емоціями, ми всі маємо захищати свою країну", – сказав він у інтерв’ю для ТІМЕ France, текст якого оприлюднений на сайті Мін'юсту.

Заступник міністра зазначає, що з початку 2026-го щомісяця розглядають майже 1 500 заяв від ув’язнених, середній вік яких становить 30-35 років.

Пікалов наголосив, що до участі у програмі допускаються переважно засуджені за нетяжкі злочини. Особи, засуджені за злочини проти основ національної безпеки, а також за тяжкі насильницькі злочини, не можуть бути залучені. Остаточне рішення приймається індивідуально за результатами оцінювання. Кожен кандидат проходить медичну, психологічну та фізичну перевірку.

"Після підписання контракту колишній ув’язнений має служити в армії впродовж строку, еквівалентного невідбутій частині покарання. Якщо війна завершиться раніше і воєнний стан скасують, така особа отримає свободу, навіть якщо їй залишалося відбувати ще кілька років", – сказав він. "Ми залучаємо винятково добровольців – громадян України, не іноземців", – додав Пікалов.

Заступник міністра також деталізував, що кожен новий військовослужбовець, прибулий з установи виконання покарань, може без обмежень спілкуватися з рідними й близькими засобами мобільного зв’язку, має доступ до інтернету (що у в’язниці обмежено), а також отримує грошове забезпечення на рівні звичайних військових.

Більшість таких бійців приєднуються до штурмових підрозділів, що активно діють на найгарячіших ділянках російсько-українського фронту. Їх залучають до найважчих і найнебезпечніших завдань. Однак перед відправленням на передову вони обов’язково проходять від одного до двох місяців інтенсивної підготовки.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 22.04.2026
ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

ФРН має намір збільшити чисельність військ на 40%, взяти на себе більше відповідальності в НАТО – ЗМІ

19:53 17.04.2026
Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

Порошенко передав у підрозділи ЗСУ техніку для шиномонтажу, шини та зарядні станції

15:59 10.04.2026
Нацгвардійці з бригади "Буревій" отримали 1100 дронів від громади Києва - Кличко

Нацгвардійці з бригади "Буревій" отримали 1100 дронів від громади Києва - Кличко

09:44 10.04.2026
Петро Порошенко передав партію "Ай-Петрі" захисникам столиці

Петро Порошенко передав партію "Ай-Петрі" захисникам столиці

20:01 06.04.2026
Петро Порошенко передав партію техніки та дронів 15 бригадам і батальйонам

Петро Порошенко передав партію техніки та дронів 15 бригадам і батальйонам

19:14 06.04.2026
ДОТ спрощує процедуру закупівлі транпорту для Сил оборони – Свириденко

ДОТ спрощує процедуру закупівлі транпорту для Сил оборони – Свириденко

20:46 02.04.2026
Порошенко передав військовим комплекси "Ай-Петрі" та екскаватор для фортифікацій

Порошенко передав військовим комплекси "Ай-Петрі" та екскаватор для фортифікацій

11:49 01.04.2026
Допомагаємо — перемагаємо: "Слуга Народу" спрямувала майже пів мільйона гривень на потреби 100-ї ОМБр ЗСУ

Допомагаємо — перемагаємо: "Слуга Народу" спрямувала майже пів мільйона гривень на потреби 100-ї ОМБр ЗСУ

20:12 26.03.2026
Порошенко передав військовим п’ять комплексів "Ай-Петрі" для прикриття передової

Порошенко передав військовим п’ять комплексів "Ай-Петрі" для прикриття передової

15:08 16.03.2026
Освітню програму про роботу ринку е/е від "Оператора ринку" вже пройшло майже 800 осіб, ЗСУ перераховано понад 7 млн грн

Освітню програму про роботу ринку е/е від "Оператора ринку" вже пройшло майже 800 осіб, ЗСУ перераховано понад 7 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ОСТАННЄ

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Кіпру: Переговорні кластери готові до офіційного відкриття

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

