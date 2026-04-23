ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

ЄС включив у 20-й пакет санкцій заходи, пов’язані з військово-промисловим комплексом Білорусі та режимом Лукашенка.

В повідомленні Ради ЄС щодо змісту санкцій сказано, що "сьогоднішній пакет продовжує розглядати роль Білорусі у сприянні агресивній війні Росії". "20-й пакет включає три нових переліка, пов’язаного з білоруським військово-промисловим комплексом та режимом Лукашенка. Вперше в рамках режиму санкцій проти Білорусі ціллю стала китайська державна компанія через її роль у виробництві білоруської військової продукції", – сказано в пресрелізі.

Крім того, запроваджені дзеркальні заходи, які були застосовані до Росії, зокрема у сфері торгівлі, у питанні правового захисту, заходи щодо криптовалют та обмеження на надання послуг кібербезпеки та туристичних послуг.

Режим санкцій проти Білорусі продовжений Радою ЄС до 28 лютого 2027 року.