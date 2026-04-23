17:29 23.04.2026

Міністр оборони Естонії закликав забезпечити перемогу України: Ще один Будапештський меморандум – це не рішення

Спільна відповідальність партнерів – забезпечити, аби Україна продовжувала робити те, що їй потрібно, не лише для самозахисту, а й для перемоги, заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур (Hanno Pevkur) під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Важливо, навіть більше, ніж будь-коли, зосереджувати міжнародну увагу на боротьбі України за свою територію. Це наша спільна відповідальність – забезпечити, щоб Україна продовжувала робити те, що їй потрібно, не лише для самозахисту, а й для перемоги", – заявив Певкур.

Він нагадав, що Естонія зобов’язалася надавати військову допомогу Україні не менше 0,25% від свого ВВП на рік.

"Насправді ми зробили більше. Естонія залишається одним із найсильніших прихильників України у світі", – запевнив він.

Певкур повідомив, що цього року Естонія знову фактично перевищить 0,25%.

"Наш останній 12-мільйонний пакет у рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) допоміг забезпечити, щоб критично важливе обладнання продовжувало надходити також зі Сполучених Штатів до України", – зазначив міністр.

Однак він висловив жаль, що на сьогодні "мало хто робить багато" для допомоги Україні.

"Але дозвольте мені запевнити вас: Естонія продовжує спонукати всіх робити принаймні те саме, що й ми", – заявив Певкур.

Він додав, що на думку естонців, найсильнішою гарантією безпеки є військово сильна та незалежна Україна.

"Україна повноцінно належить до Європейського Союзу і НАТО. І ще один Будапештський меморандум – це не рішення. Ми також знаємо наміри путіна", – заявив Певкур.

Київський Безпековий Форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка. Цього року він відбувається 23-24 квітня.

