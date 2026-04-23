УЗ: Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

Російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу, є незначні пошкодження вокзалу, повідомили в "Укрзалізниці".

"Ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу. На щастя, ніхто не постраждав. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку – люди пройшли в укриття. Є незначні пошкодження вокзалу: вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей. Усе буде оперативно відновлено", – поінформували у телеграм-каналі перевізника.