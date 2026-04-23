Інтерфакс-Україна
Події
17:26 23.04.2026

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

2 хв читати
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Європейський союз запровадив санкції до осіб та організації, причетних до депортації українських дітей, привласнення культурної спадщини та до пропагандистів.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС.

"На жаль, російські особи, причетні до осудних дій, продовжують діяти безкарно та часто отримують підтримку від самого уряду. За оцінками, з початку війни Росія депортувала та примусово переселила майже 20 тис українських дітей, одночасно проводячи політику насильницької асиміляції та індоктринації українських дітей з метою применшення їхньої української ідентичності. Особи, пов’язані з російським урядом, причетні до захоплення українських культурних цінностей, а державні ЗМІ транслюють антиукраїнські наративи", – пояснюють в Раді ЄС.

У цьому зв’язку і з метою забезпечення відповідальності ЄС вносить до списку п’ятьох осіб та одну організацію, які сприяли викраденню, примусовому переселенню та індоктринації українських дітей, а також чотирьох осіб, причетних до привласнення української культурної спадщини. Крім того, 20-й пакет містить чотирьох пропагандистів, зокрема тих, хто має державні платформи.

Серед інших заходів ЄС запровадив "посилені правові гарантії для захисту компаній ЄС від порушень їхніх прав інтелектуальної власності або від несправедливої експропріації в Росії через зловживання судовими рішеннями щодо санкцій". Також запроваджена заборону на надання послуг кібербезпеки Росії.

Крім того, було ухвалено рішення розширити чинну заборону на мовлення, включивши до неї сайти, які відображають заборонені організації, таким чином обходячи заходи ЄС. "Відповідно до Хартії основних прав, узгоджені сьогодні заходи не завадять цільовим ЗМІ та їхньому персоналу здійснювати діяльність в ЄС, окрім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв’ю", – пояснили в Раді ЄС.

Також ЄС посилив вимоги до відстеження алмазів, зобов’язуючи імпортерів полірованих алмазів надавати заяву про належну перевірку, яка підтверджує, що алмази не були видобуті, оброблені або вироблені в Росії.

Теги: #діти #пропаганда #єс #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 23.04.2026
Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

Президент головуючого в ЄС Кіпру говорить про необхідність надати змісту статті про допомогу в разі збройної агресії

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

ВАЖЛИВЕ

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

ОСТАННЄ

Кошта: Треба готуватися до наступного кроку – відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Кіпру: Переговорні кластери готові до офіційного відкриття

Президенти Кошта, фон дер Ляєн та Зеленський виступили зі спільною заявою

Волонтери УЧХ видають гумдопомогу постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

ВМС ЗСУ: Уражено російський МБЕК на рейді поблизу Одеси

Посилення механізмів відстеження, замороження та конфіскації активів є критично важливим для перекриття фінансових потоків РФ – МЗС України

Ворог активно намагається інфільтруватися в Костянтинівку – DeepState

УІНП забезпечить науковий супровід Національного Пантеону та повернення героїв в Україну

Мін'юст: До української армії долучились вже більше 12 тис. колишніх ув'язнених

ЄС запровадив санкції, пов'язані з білоруським ВПК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА