ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Європейський союз запровадив санкції до осіб та організації, причетних до депортації українських дітей, привласнення культурної спадщини та до пропагандистів.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС.

"На жаль, російські особи, причетні до осудних дій, продовжують діяти безкарно та часто отримують підтримку від самого уряду. За оцінками, з початку війни Росія депортувала та примусово переселила майже 20 тис українських дітей, одночасно проводячи політику насильницької асиміляції та індоктринації українських дітей з метою применшення їхньої української ідентичності. Особи, пов’язані з російським урядом, причетні до захоплення українських культурних цінностей, а державні ЗМІ транслюють антиукраїнські наративи", – пояснюють в Раді ЄС.

У цьому зв’язку і з метою забезпечення відповідальності ЄС вносить до списку п’ятьох осіб та одну організацію, які сприяли викраденню, примусовому переселенню та індоктринації українських дітей, а також чотирьох осіб, причетних до привласнення української культурної спадщини. Крім того, 20-й пакет містить чотирьох пропагандистів, зокрема тих, хто має державні платформи.

Серед інших заходів ЄС запровадив "посилені правові гарантії для захисту компаній ЄС від порушень їхніх прав інтелектуальної власності або від несправедливої експропріації в Росії через зловживання судовими рішеннями щодо санкцій". Також запроваджена заборону на надання послуг кібербезпеки Росії.

Крім того, було ухвалено рішення розширити чинну заборону на мовлення, включивши до неї сайти, які відображають заборонені організації, таким чином обходячи заходи ЄС. "Відповідно до Хартії основних прав, узгоджені сьогодні заходи не завадять цільовим ЗМІ та їхньому персоналу здійснювати діяльність в ЄС, окрім мовлення, наприклад, дослідження та інтерв’ю", – пояснили в Раді ЄС.

Також ЄС посилив вимоги до відстеження алмазів, зобов’язуючи імпортерів полірованих алмазів надавати заяву про належну перевірку, яка підтверджує, що алмази не були видобуті, оброблені або вироблені в Росії.