17:12 23.04.2026

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

До 20-го пакету санкцій Європейського союзу, запровадженого для Росії через війну, яку вона веде проти України, додані 58 компаній та осіб, причетних до розробки та виробництва військової продукції, зокрема, безпілотників.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС.

"20-й пакет ще більше обмежує російський військово-промисловий комплекс, додаючи до переліку 58 компаній та пов’язаних з ними осіб, причетних, зокрема, до розробки та виробництва військової продукції, такої як безпілотники", – йдеться в повідомленні.

Крім того, окрім позбавлення російських військових підприємств цінних технологій ЄС, цей пакет також стосується залежності Росії від третіх країн у постачанні критично важливої високотехнологічної продукції. "Зокрема, ЄС вже додав до переліку 16 організацій, що базуються в Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Узбекистані, Казахстані та Білорусі, які постачали товари подвійного використання або системи озброєння російському військово-промисловому комплексу", – деталізується в повідомленні.

Також на 60 нових організацій поширюватимуться суворіші експортні обмеження на товари, що сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектору Росії. "Деякі з цих організацій також розташовані в третіх країнах, окрім Росії, таких як Китай (включаючи Гонконг), Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати", – уточнили в Раді ЄС.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:38 23.04.2026
Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

ОСТАННЄ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

