ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

До 20-го пакету санкцій Європейського союзу, запровадженого для Росії через війну, яку вона веде проти України, додані 58 компаній та осіб, причетних до розробки та виробництва військової продукції, зокрема, безпілотників.

Про це у четвер повідомляє Рада ЄС.

"20-й пакет ще більше обмежує російський військово-промисловий комплекс, додаючи до переліку 58 компаній та пов’язаних з ними осіб, причетних, зокрема, до розробки та виробництва військової продукції, такої як безпілотники", – йдеться в повідомленні.

Крім того, окрім позбавлення російських військових підприємств цінних технологій ЄС, цей пакет також стосується залежності Росії від третіх країн у постачанні критично важливої високотехнологічної продукції. "Зокрема, ЄС вже додав до переліку 16 організацій, що базуються в Китаї, Об’єднаних Арабських Еміратах, Узбекистані, Казахстані та Білорусі, які постачали товари подвійного використання або системи озброєння російському військово-промисловому комплексу", – деталізується в повідомленні.

Також на 60 нових організацій поширюватимуться суворіші експортні обмеження на товари, що сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектору Росії. "Деякі з цих організацій також розташовані в третіх країнах, окрім Росії, таких як Китай (включаючи Гонконг), Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати", – уточнили в Раді ЄС.