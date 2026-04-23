16:38 23.04.2026

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

У рамках 20-го пакета санкцій проти Росії ЄС внесе до санкційних списків додаткові 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб, ідеться в повідомленні на сайті МЗС Естонії, опублікованому в четвер.

"Ми додамо 60 компаній до списку військових кінцевих користувачів і організацій, що беруть участь в обходженні санкцій. Уперше буде запроваджено інструмент протидії обходженню, що дасть змогу заборонити експорт певних товарів до третіх країн, які реекспортують їх до Росії. До списку осіб, на яких поширюються санкції, буде додано ще 117 осіб (...)", – ідеться в повідомленні МЗС.

До списку санкцій буде додано ще 46 суден із тіньового флоту, буде обмежено спроможність Росії купувати танкери для свого тіньового флоту, а також будуть заборонені послуги російським криголамам і танкерам для перевезення скрапленого природного газу.

До 20-го пакет санкцій ЄС не входить заборона на транспортування морем нафти з РФ, однак він залишає можливість заборонити такий тип перевезень у разі потреби, йдеться в заяві МЗС Естонії в четвер.

"Пакет надає Раді ЄС можливості для запровадження повної заборони на морські транспортні послуги, пов’язані з російською сирою нафтою і нафтопродуктами", – йдеться в заяві МЗС.

Також було посилено заходи проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що робота над наступним 21-м пакетом санкцій уже розпочалася: "Росія заробляє мільярди на високих цінах на енергоносії та можливості продавати нафту. Європейський Союз повинен рішуче відреагувати та вжити всіх заходів для обмеження енергетичних доходів Росії, включно з повною забороною морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів. Ми не погодимося на півзаходи. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не сама, і Росія не залишиться безкарною".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 23.04.2026
ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

17:24 23.04.2026
ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

ЄС вперше заборонив експорт машин з програмним керуванням до Киргизстану

17:12 23.04.2026
ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

17:08 23.04.2026
ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

ЄС запроваджує заборону на транзакції для 20 російських банків

17:02 23.04.2026
20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

20-й пакет санкцій ЄС для РФ закладає основу для майбутньої заборони морських послуг для роснафтопродуктів

16:05 23.04.2026
Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

Україна має шанси відкрити переговори про членство в ЄС в травні-червні, якщо не зупиниться в реформах – розмова Порошенка і Кос

15:54 23.04.2026
Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

15:47 23.04.2026
Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:03 23.04.2026
Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

ОСТАННЄ

УЗ: Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

