Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

У рамках 20-го пакета санкцій проти Росії ЄС внесе до санкційних списків додаткові 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб, ідеться в повідомленні на сайті МЗС Естонії, опублікованому в четвер.

"Ми додамо 60 компаній до списку військових кінцевих користувачів і організацій, що беруть участь в обходженні санкцій. Уперше буде запроваджено інструмент протидії обходженню, що дасть змогу заборонити експорт певних товарів до третіх країн, які реекспортують їх до Росії. До списку осіб, на яких поширюються санкції, буде додано ще 117 осіб (...)", – ідеться в повідомленні МЗС.

До списку санкцій буде додано ще 46 суден із тіньового флоту, буде обмежено спроможність Росії купувати танкери для свого тіньового флоту, а також будуть заборонені послуги російським криголамам і танкерам для перевезення скрапленого природного газу.

До 20-го пакет санкцій ЄС не входить заборона на транспортування морем нафти з РФ, однак він залишає можливість заборонити такий тип перевезень у разі потреби, йдеться в заяві МЗС Естонії в четвер.

"Пакет надає Раді ЄС можливості для запровадження повної заборони на морські транспортні послуги, пов’язані з російською сирою нафтою і нафтопродуктами", – йдеться в заяві МЗС.

Також було посилено заходи проти Білорусі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна підтвердив, що робота над наступним 21-м пакетом санкцій уже розпочалася: "Росія заробляє мільярди на високих цінах на енергоносії та можливості продавати нафту. Європейський Союз повинен рішуче відреагувати та вжити всіх заходів для обмеження енергетичних доходів Росії, включно з повною забороною морських перевезень російської нафти та нафтопродуктів. Ми не погодимося на півзаходи. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не сама, і Росія не залишиться безкарною".