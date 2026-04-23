16:28 23.04.2026

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров
Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із командою, яка розвиває систему єБали – напрями верифікації відео з поля бою, аналітики та масштабування програми.

"У 2026 році підрозділи вже замовили через Brave1 Market дрони, НРК та РЕБ за єБали на 14 млрд грн. Уже поставлено більш ніж 181 тис. одиниць техніки на поле бою. єБали дають змогу підрозділам самостійно обирати та замовляти перевірені в бою рішення, які потрібні саме зараз. Важливо, що такі поставки відбуваються додатково до централізованого забезпечення від держави", – написав Федоров в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що до програми вже долучено близько 95% дронових підрозділів.

"У березні зафіксували рекорд – 35 300+ ліквідованих і важкопоранених окупантів та 151 200+ уражених цілей", – наголосив міністр.

Наразі команда працює над новими рішеннями для посилення ефекту програми на фронті.

"Пів року тому особовий склад ворога став пріоритетною ціллю в системі. Ми збільшили кількість балів за кожного знищеного або важкопораненого окупанта – і це дало результат. Нещодавно почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Найближчим часом розширимо програму на нові напрями. Система формує унікальний масив верифікованих бойових даних у DELTA. Кожне ураження має відеопідтвердження, що дає змогу ухвалювати рішення на основі реальної картини поля бою", – пояснив Федоров.

Він додав, що отримані дані вже стають ключовим елементом win-win співпраці з партнерами: на їх основі тренуються ШІ-моделі та розвивається ШІ-інфраструктура для роботи з бойовими даними.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

11:34 22.04.2026
Голова Нацполіції: Близько 70% поліцейських пройшли через фронт

10:07 22.04.2026
Позиція України на полі бою найміцніша за останній рік – Сибіга

00:45 22.04.2026
На фронті за добу відбулось 194 боєзіткнення, найгарячіше на покровському та костянтинівському напрямках – Генштаб

12:57 01.04.2026
Підприємці отримають перші у 2026р. 20,8 млн грн компенсації за придбану українську промтехніку – Мінекономіки

10:25 01.04.2026
ДПС може оштрафувати торговельну мережу техніки на 3 млн грн через маніпуляції з чеками та інші порушення

09:21 01.04.2026
ЄС передав "Укрзалізниці" ще понад 50 одиниць техніки, загальна допомога перевищила EUR350 млн

17:32 27.03.2026
єБали тепер можна обмінювати на компоненти для дронів і технологій – міністр оборони

16:31 27.02.2026
НБУ з 1 березня збільшив до 270 днів граничний термін розрахунків за операціями з експорту деякої сільськогосподарської та спецтехніки

14:40 29.12.2025
Мінекономіки перерахувало 86,3 млн грн компенсації 25% вартості української агротехніки за листопад 2025р

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

ОСТАННЄ

УЗ: Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

