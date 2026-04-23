Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із командою, яка розвиває систему єБали – напрями верифікації відео з поля бою, аналітики та масштабування програми.

"У 2026 році підрозділи вже замовили через Brave1 Market дрони, НРК та РЕБ за єБали на 14 млрд грн. Уже поставлено більш ніж 181 тис. одиниць техніки на поле бою. єБали дають змогу підрозділам самостійно обирати та замовляти перевірені в бою рішення, які потрібні саме зараз. Важливо, що такі поставки відбуваються додатково до централізованого забезпечення від держави", – написав Федоров в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що до програми вже долучено близько 95% дронових підрозділів.

"У березні зафіксували рекорд – 35 300+ ліквідованих і важкопоранених окупантів та 151 200+ уражених цілей", – наголосив міністр.

Наразі команда працює над новими рішеннями для посилення ефекту програми на фронті.

"Пів року тому особовий склад ворога став пріоритетною ціллю в системі. Ми збільшили кількість балів за кожного знищеного або важкопораненого окупанта – і це дало результат. Нещодавно почали нараховувати бали за бойову роботу армійської авіації, мобільних вогневих груп проти Shahed, а також снайперів. Найближчим часом розширимо програму на нові напрями. Система формує унікальний масив верифікованих бойових даних у DELTA. Кожне ураження має відеопідтвердження, що дає змогу ухвалювати рішення на основі реальної картини поля бою", – пояснив Федоров.

Він додав, що отримані дані вже стають ключовим елементом win-win співпраці з партнерами: на їх основі тренуються ШІ-моделі та розвивається ШІ-інфраструктура для роботи з бойовими даними.