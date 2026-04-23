Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Пілоти загону "13" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) виявили чотири та знищили три одиниці зенітно-ракетні комплекси російських окупантів в ніч на четвер на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей новими засобами MiddleStrike українського виробництва В-2.

Як повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, вдалося знищити два ЗРК "Тор-М2" та ЗРК "Оса" противника. "Це тріо доповнило скарбничку квітня номерами 19, 20 та 21 знищених Птахами Угруповання СБС протягом 01-23 квітня елементів ППО противника", – написав Бровді в Телеграм у четвер.

Після цього пілоти 413 окремого полку СБС "Рейд" знищили ще один ЗРК "Тор-М2" у Брянській області РФ, таким образом довівши рахунок до 22 знищених елементів ППО противника з початку поточного місяця.

Крім того, Бровді повідомив, що бійці 414 окремої бригади СБС завдали ударів по цистернами з пальним, маневровим та низкою складів матеріально-технічного забезпечення ворожої армії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.