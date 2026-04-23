16:15 23.04.2026

Дрони В-2 вночі знищили три ЗРК ворога на ТОТ – командувач СБС

Пілоти загону "13" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем Збройних сил України (СБС) виявили чотири та знищили три одиниці зенітно-ракетні комплекси російських окупантів в ніч на четвер на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей новими засобами MiddleStrike українського виробництва В-2.

Як повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, вдалося знищити два ЗРК "Тор-М2" та ЗРК "Оса" противника. "Це тріо доповнило скарбничку квітня номерами 19, 20 та 21 знищених Птахами Угруповання СБС протягом 01-23 квітня елементів ППО противника", – написав Бровді в Телеграм у четвер.

Після цього пілоти 413 окремого полку СБС "Рейд" знищили ще один ЗРК "Тор-М2" у Брянській області РФ, таким образом довівши рахунок до 22 знищених елементів ППО противника з початку поточного місяця.

Крім того, Бровді повідомив, що бійці 414 окремої бригади СБС завдали ударів по цистернами з пальним, маневровим та низкою складів матеріально-технічного забезпечення ворожої армії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 23.04.2026
Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

08:13 21.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

09:37 19.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

19:20 18.04.2026
Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

Безпілотники Нацгвардії знищили російський ТОС-1А "Солнцепьок" – Півненко

14:03 18.04.2026
СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

14:03 16.04.2026
У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

У центрі Тернополя під видом реконструкції знищили культурний шар і звели багатоповерхівку – прокуратура

21:05 09.04.2026
Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили низку російських об'єктів, зокрема нафтоперекачувальну станцію та ЗРК Тор – Генштаб ЗСУ

16:57 09.04.2026
Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

Підрозділи Лінії дронів знищують кожну четверту ціль на фронті – Федоров

16:23 24.03.2026
ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

ГУР МО: Знищено пускову установку ракет "Циркон" у Криму

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

ОСТАННЄ

УЗ: Окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу

ЄС запровадив санкції за депортацію українських дітей, привласнення спадщини та пропаганду

ЄС запровадив санкції до 58 роскомпаній та осіб, причетних до виробництва безпілотників

Нові санкції ЄС проти РФ стосуватимуться 46 танкерів, 60 компаній і 117 фізосіб

Понад 181 тис. дронів, НРК, РЕБ та іншої техніки вже поставлено на фронт через єБали у 2026 році – Федоров

Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

