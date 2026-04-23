Інтерфакс-Україна
16:03 23.04.2026

Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Фото: Валерія Прощенко

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув до Києва та виступив на 18-му Київському безпековому форумі.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час свого виступу на форумі Певкур зазначив, що зараз "більш ніж будь-коли важливо зосередити міжнародну увагу на боротьбі України за свою територію".

Дводенний КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) сьогодні стартує у столиці України. Тема цьогорічного Форуму: "Морок чи світанок: чи є світло попереду?"

Цьогорічний КБФ об’єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення.

Серед головних тем Форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, ядерна безпека.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

Теги: #ksf2026 #кбф2026 #певкур_ханно

15:32 23.04.2026
Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

12:08 15.09.2025
Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

12:33 11.08.2025
Шмигаль обговорив з міністром оборони Естонії постачання озброєнь та розвиток спільних виробництв

12:52 11.04.2025
Міністр оборони Естонії припускає, що Кремль захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня

15:06 08.04.2025
Міністр оборони Естонії у Києві запропонував план використання естонського ОПК на користь України

