Міністр оборони Естонії Певкур прибув до Києва

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув до Києва та виступив на 18-му Київському безпековому форумі.

Як повідомляє кореспондент "Інтерфакс-Україна", під час свого виступу на форумі Певкур зазначив, що зараз "більш ніж будь-коли важливо зосередити міжнародну увагу на боротьбі України за свою територію".

Дводенний КБФ (Kyiv Security Forum, KSF) сьогодні стартує у столиці України. Тема цьогорічного Форуму: "Морок чи світанок: чи є світло попереду?"

Цьогорічний КБФ об’єднає міжнародних лідерів, високопосадовців сфери безпеки та оборони, представників НАТО, дипломатів, інноваторів та громадських діячів для обговорення безпекових викликів сьогодення.

Серед головних тем Форуму – міжнародна солідарність з Україною, трансатлантична єдність, глобальна безпека, оборона й сучасні технології війни, боротьба з корупцією та протидія дезінформації, стійкість міст та енергетичної інфраструктури, ядерна безпека.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – провідна міжнародна платформа України для обговорення проблем війни, миру та глобальної безпеки, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.