Каллас про ухвалені ЄС для України рішення: Безвихідь подолано

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас констатує, що Рада ЄС, ухваливши остаточні рішення щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро та щодо 20-го пакету санкцій для Росії, подолала існуючу раніше безвихідь з цих питань.

Про це вона написала у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х. "Безвихідь подолано. ЄС щойно проклав шлях для надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро та 20-го пакету санкцій", – заявила Високий представник.

Як відомо, рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро було ухвалено всіма лідерами ЄС ще у грудні минулого року, але потім його заблокувала Угорщина, так само блокуючи і 20-й пакет санкцій для РФ.

За словами Каллас, військова економіка Росії "переживає зростаючий тиск, тоді як Україна отримує значний поштовх". "Ми надамо Україні все необхідне, щоб утримати свої позиції, доки Путін не зрозуміє, що його війна нікуди не веде", – наголосила Високий представник.