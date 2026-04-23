Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Волинський обласний ТЦК та СП дав роз’яснення стосовно подій у с.Струмівка Луцького району за участі військовослужбовців ТЦК, що відбулися 23 квітня та мали суспільний резонанс у мережах.

"Під час спільних заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із працівниками поліції виявили автомобіль, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку", – йдеться у повідомленні ТЦК та СП у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що згодом громадянин залишив авто, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. "Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, але водночас уникав контакту. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він підняв на дах, однак близько 10 хвилин не користувався нею", – зазначили у ТЦК.

Під час спроби допомогти йому спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали. У подальшому громадянин повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.

Раніше у цей день у соцмережах активно поширювалось відео, на якому військові Волинського обласного ТЦК і СП силою знімають із даху приватного будинку чоловіка, який намагався від них втекти. Потім вони забирають його з собою і несуть за руки і ноги.