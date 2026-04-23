Інтерфакс-Україна
Події
15:50 23.04.2026

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

2 хв читати

Волинський обласний ТЦК та СП дав роз’яснення стосовно подій у с.Струмівка Луцького району за участі військовослужбовців ТЦК, що відбулися 23 квітня та мали суспільний резонанс у мережах.

"Під час спільних заходів з оповіщення населення представники ТЦК та СП разом із працівниками поліції виявили автомобіль, водій якого, помітивши групу оповіщення, намагався уникнути перевірки та не реагував на законні вимоги про зупинку", – йдеться у повідомленні ТЦК та СП у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що згодом громадянин залишив авто, забіг на територію приватної забудови та піднявся на дах. "Перебуваючи там, він просив допомоги через страх висоти, але водночас уникав контакту. Для безпечного спуску йому було надано драбину, яку він підняв на дах, однак близько 10 хвилин не користувався нею", – зазначили у ТЦК.

Під час спроби допомогти йому спуститися військовослужбовець піднявся на дах, де між ними виникла штовханина, внаслідок чого обоє впали. У подальшому громадянин повідомив, що свідомо намагався уникнути спілкування, оскільки перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку.

Наразі його доставлено до ТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. Тілесних ушкоджень він не зазнав.

Раніше у цей день у соцмережах активно поширювалось відео, на якому військові Волинського обласного ТЦК і СП силою знімають із даху приватного будинку чоловіка, який намагався від них втекти. Потім вони забирають його з собою і несуть за руки і ноги.

Теги: #волинь #інцидент #тцк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:07 21.04.2026
Лубінець: Ситуація з одеським ТЦК стала сигналом, і реагування на неї має стати початком системних змін по всій країні

17:02 21.04.2026
В Одесі затримано групу співробітників ТЦК, які вимагали гроші з громадян та погрожували відправленням на передову – СБУ

15:32 21.04.2026
Начальника Одеського облТЦК і Пересипського РТЦК усунено від виконання службових обов'язків – Сухопутні війська

15:25 21.04.2026
На Волині викрито контрабанду автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

15:21 21.04.2026
Одеський обласний ТЦК та СП підтвердив факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста

15:00 20.04.2026
Роботи з пошуку загиблих у 1943 році в Острівцях Волинської області почались і триватимуть до 1 травня

16:33 03.04.2026
Генпрокурор заявив про викриття схеми видобутку корисних копалин на Волині під виглядом "досліджень" зі 102 млн грн збитків

13:22 01.04.2026
На Волині ліквідували пожежі на терміналі "Нової пошти" та складах після ворожих атак – ДСНС

13:44 27.03.2026
На Волині посадовець ТЦК підозрюється у застосуванні надмірної сили до 60-річного чоловіка під час спроби мобілізації

17:07 09.03.2026
Освітній омбудсмен: Поведінка вчителя-логопеда Камінь-Каширського ліцею неприпустима

