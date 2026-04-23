Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій.

"Ми прямуємо на Кіпр з гарними новинами. Я вітаю угоду держав-членів щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій", – написала вона у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Єврокомісії наголосила, що "поки Росія подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку хороброї української нації, дозволяючи Україні захищатися та чинячи тиск на воєнну економіку Росії". "Тепер ми будемо рухатися до швидкого впровадження на обох фронтах", – запевнила фон дер Ляєн.