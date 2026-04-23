15:47 23.04.2026

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо надання Україні позики в розмірі 90 млрд євро та ухвалення 20-го пакету санкцій.

"Ми прямуємо на Кіпр з гарними новинами. Я вітаю угоду держав-членів щодо кредиту Україні в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-27 роки та щодо 20-го пакету санкцій", – написала вона у четвер на своїй сторінці в соцмережі Х.

Президент Єврокомісії наголосила, що "поки Росія подвоює свою агресію, ми подвоюємо нашу підтримку хороброї української нації, дозволяючи Україні захищатися та чинячи тиск на воєнну економіку Росії". "Тепер ми будемо рухатися до швидкого впровадження на обох фронтах", – запевнила фон дер Ляєн.

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

Єврокомісар Кос: найближчими днями ЄС надасть Україні EUR2,7 млрд

Словаччина перестане блокувати пакет санкцій ЄС проти РФ після відновлення поставок "Дружбою" – Фіцо

Сибіга: Сподіваємося на розширений 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Послаблення санкцій проти РФ зміцнює ілюзію можливості продовжувати війну – Зеленський

Санкції проти РФ буде продовжено, після виборів в Угорщині більше шансів робити це на рівні ЄС – прем'єр Нідерландів

Словаччина не підтримуватиме 20-й пакет санкцій проти РФ без відновлення роботи "Дружби" – МЗС

