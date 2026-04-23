Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта прокоментував рішення Ради ЄС щодо остаточного ухвалення рішення про надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро та 20-го пакету санкцій для Росії.

"Обіцяно, виконано, впроваджено", – написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Кошта наголосив, що стратегія ЄС щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні ґрунтується на двох стовпах: зміцненні України, посиленні тиску на Росію. "Сьогодні ми просунулися вперед в обох питаннях: в розблокуванні кредиту Україні у розмірі 90 мільярдів євро, забезпеченні фінансової та військової підтримки на 2026-2027 роки. В прийнятті 20-го пакету санкцій проти Росії, зменшення її можливостей вести війну", – пояснив президент Європейської ради.

При цьому він запевнив, що "Європа твердо, єдино та непохитно підтримує Україну".