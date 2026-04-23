Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі
Міністерство оборони заявило про повне фінансування виплат бойових за березень 2026 року – найближчими днями відповідні кошти будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.
"Офіційно про виплату бойових за березень 2026 року. Міноборони в повному обсязі спрямувало необхідні кошти військовим частинам", – йдеться у заяві Міноборони у Телеграмі у четвер.
Повідомляється, що найближчими днями належні їм суми будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.