Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Міністерство оборони заявило про повне фінансування виплат бойових за березень 2026 року – найближчими днями відповідні кошти будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.

"Офіційно про виплату бойових за березень 2026 року. Міноборони в повному обсязі спрямувало необхідні кошти військовим частинам", – йдеться у заяві Міноборони у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що найближчими днями належні їм суми будуть зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.