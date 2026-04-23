Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) долучився до нового проєкту ЄС "Полярний сніг, вічна мерзлота і материковий лід у світі, що змінюється" (SnowPI); проєкт, що фінансується Виконавчим агентством ЄС з питань клімату, інфраструктури та довкілля (CINEA), розраховано на 4 роки, повідомила пресслужба центру.

"В його межах вчені планують зібрати нові дані про кріосферу обох полярних регіонів: як Арктики, так і Антарктики. Основна мета – спрогнозувати швидкість змін, які вже спостерігаються в полярних регіонах через глобальне потепління, і розробити стратегії адаптації до них", – йдеться у повідомленні НАНЦ у Фейсбуці у четвер.

Повідомляється, що проєкт розрахований на 4 роки та налічує 14 учасників – провідних інституцій Європи з питань дослідження та моделювання клімату, зокрема НАНЦ. Координатором є Норвезький дослідний інститут (NORCE). Фінансування здійснює Виконавче агентство ЄС з питань клімату, інфраструктури та довкілля (CINEA).

НАНЦ у проєкті забезпечує проведення вимірювань на дослідному полігоні у південній півкулі – на нашій антарктичній станції "Академік Вернадський". Нині це одна з найгарячіших точок Антарктики, де потепління відчувається найсильніше.

Українські вчені будуть досліджувати типові властивості та характеристики снігового покриву в зоні морської Антарктики, адже очікується, що сніг і льодовики тут зазнають найбільших трансформацій у найближчому майбутньому.

"Також буде можливість долучитися до обробки сучасних даних моделювання та провести цікаві експерименти з новітнім обладнанням", – зазначив завідувач відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ й один з виконавців проєкту Денис Пішняк.