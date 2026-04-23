Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Британський принц Гаррі, герцог Сассекський, засновник Фундації Ігор Нескорених, зазначає, що Україна веде війну не лише за власні территорії, але і за принципи, на яких базується демократія, а також технологічно перебуває на передньому краї сучасної війни.

"Це війна за цінності, за суверенітет, за те, чи будуть відстояні принципи, на яких ґрунтується наша демократія… Україна перебуває на передньому краї сучасної війни, розробляючи найпередовіші дрони у світі, адаптуючись та формуючи гнучкі Збройні сили", – сказав він у четвер в Києві під час 18-го щорічного Київського Безпекового Форуму (КБФ) на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", принц Гаррі зазначив, що прибув до Києва "не як політик, а я солдат, який розуміє військову службу, як гуманітарій, який бачить людську ціну конфлікту, та як друг України, який вважає, що світ не має забувати про цю війну та ігнорувати її наслідки".

КБФ – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.