15:03 23.04.2026

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом на Кіпрі, де проходить саміт Європейського союзу, повідомив про остаточне розблокування раніше затвердженого репараційного кредиту ЄС для Україні в розмірі EUR90 млрд, та повідомив, що очікує на надходження першого траншу наступного місяці або у червні.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, це "додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов’язання перед українцями так, як це визначено законом".

"Працюємо, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури", – повідомив президент.

Також він додав що обговорюватиме з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі нові санкційні кроки проти РФ після прийняття 20-го пакету, а також опрацьовуватиме з партнерами співпрацю у вигляді угод про безпекове партнерство в форматі "drone deal", що підтвердили свою ефективність на Близькому Сході та в регіоні Затоці. "Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Комітет постійних представників (Coreper) держав-членів Євросоюзу зумів узгодити для затвердження Радою ЄС пропозиції Єврокомісії щодо 20-го пакета санкцій стосовно РФ і щодо кредиту на EUR90 млрд для України завдяки відмові Угорщини від свого вето. У той же день посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.

15:41 23.04.2026
Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

15:22 23.04.2026
Кредит у розмірі EUR90 млрд Україна погасить за рахунок репарацій РФ

14:56 23.04.2026
ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

08:56 23.04.2026
ЄС підтримав гарантією інвестпрограму Eximbanka та SlovakAid на EUR101 млн для "Укренерго" та "Укргідроенерго"

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

23:51 22.04.2026
Голова євроінтеграційного комітету Ради про ціну розблокування допомоги ЄС: нафта в обмін на виживання

23:42 22.04.2026
Відбулося перше з 2022 року засідання Спільного авіаційного комітету України та ЄС – Кулеба

19:38 22.04.2026
Україна очікує від саміту ЄС в четвер насамперед розблокування репараційного кредиту в EUR90 млрд – Зеленський

18:37 22.04.2026
Єврокомісар з питань енергетики закликав готуватися до тривалої енергетичної кризи

17:29 22.04.2026
12-річний тюремний строк отримав бойовик із "Сомалі", що воював проти України та намагався втекти до ЄС

ВАЖЛИВЕ

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

ОСТАННЄ

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

МОН: Реєстрація на вступні випробування до магістратури й аспірантури розпочалася в Україні

Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

