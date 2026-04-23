Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом на Кіпрі, де проходить саміт Європейського союзу, повідомив про остаточне розблокування раніше затвердженого репараційного кредиту ЄС для Україні в розмірі EUR90 млрд, та повідомив, що очікує на надходження першого траншу наступного місяці або у червні.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки", – написав Зеленський в Телеграм.

За його словами, це "додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобов’язання перед українцями так, як це визначено законом".

"Працюємо, щоб перший транш із цього пакету підтримки вже був доступним у травні-червні. Кошти з європейського пакету будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку ми в Україні ще не виробляємо, а також на підготовку до наступної зими нашої енергетики та критичної інфраструктури", – повідомив президент.

Також він додав що обговорюватиме з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі нові санкційні кроки проти РФ після прийняття 20-го пакету, а також опрацьовуватиме з партнерами співпрацю у вигляді угод про безпекове партнерство в форматі "drone deal", що підтвердили свою ефективність на Близькому Сході та в регіоні Затоці. "Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, напередодні Комітет постійних представників (Coreper) держав-членів Євросоюзу зумів узгодити для затвердження Радою ЄС пропозиції Єврокомісії щодо 20-го пакета санкцій стосовно РФ і щодо кредиту на EUR90 млрд для України завдяки відмові Угорщини від свого вето. У той же день посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі EUR90 млрд, так і 20-й пакет санкцій. Раніше як законодавчий акт щодо змін регламенту, який потребує одностайного голосування, так і 20-й пакет санкцій блокував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Ситуація змінилася після виборів в Угорщині, на яких він зазнав поразки.