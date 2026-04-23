ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Європейський союз остаточно затвердив рішення надати Києву кредит на суму 90 млрд євро та ухвалив 20-й пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про відповідне рішення у четвер повідомляє речник головуючого в ЄС Кіпру. "Письмові процедури щодо внесення змін до регламенту про багаторічну фінансову політику, що лежить в основі 90-мільярдної позики для України та 20-го пакету санкцій проти Росії, успішно завершені. Обидва документи були прийняті одноголосно", – сказав він журналістам.

Речник наголосив, що головування Кіпру "невпинно працювало над тим, щоб ЄС продовжував рішуче підтримувати Україну в захисті її суверенітету та територіальної цілісності".

Міністр фінансів Республіки Кіпр Макіс Керавнос, коментуючи рішення, сказав: "Сьогодні Рада схвалила останній елемент, необхідний для виплати 90 млрд євро позики Україні. Головування Кіпру невпинно працювало над тим, щоб забезпечити наявність усіх елементів, необхідних для позики. Виплата позики розпочнеться якомога швидше, забезпечуючи життєво важливу підтримку для найнагальніших бюджетних потреб України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України".

Раніше обидва питання були заблоковані діючим прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував антиукраїнські гасла у своїй передвиборчій кампанії. На тлі програшу виборів глава угорського уряду змінив свою позицію, знявши вето на українські питання.

Днем раніше посли-постійні представники країн-членів Європейського союзу схвалили як останній законодавчий акт – зміни до регламенту про багаторічну фінансову політику ЄС, який був необхідний для забезпечення виплати Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, так і 20-й пакет санкцій. Після цього в Раді ЄС була розпочата письмова процедура. Очікується, що перша виплата по кредиту буде зроблена у другому кварталі цього року.