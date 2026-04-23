Інтерфакс-Україна
Події
14:52 23.04.2026

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, з в.о. прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, також планується тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський візьме участь у засіданні лідерів.

14:48 23.04.2026
Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

14:03 23.04.2026
Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

10:53 23.04.2026
Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

10:09 23.04.2026
Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

09:37 23.04.2026
Європейські лідери обговорять на Кіпрі геополітичну обстановку й бюджет ЄС на 2028-2034 рр., Зеленський матиме відеозв'язок

20:56 22.04.2026
НАТО анонсувало свій саміт у Туреччині

17:38 22.04.2026
Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

17:32 22.04.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

