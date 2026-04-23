Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС, повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров.

Очікується, що Зеленський зустрінеться з президентом Литви Гітанасом Наусєдою, з в.о. прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен, також планується тристороння зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

