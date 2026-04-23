Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі зміни щодо легалізації зброї треба робити виключно на законодавчому рівні, очікується робота уряду та парламенту щодо вирішення цього питання.

"Я погоджуюсь із суспільством, з експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібно робити виключно на законодавчому рівні, тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їх колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Він наголосив, що готовий до спільної роботи над цим питанням.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що завжди був проти масової легалізації зброї для цивільних.

"Я проти цього був завжди… проти просто легалізації роздати зброю людям. Це ніколи не працює і не спрацює", – сказав він на полях Київського безпекового форуму.