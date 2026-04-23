14:48 23.04.2026

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі зміни щодо легалізації зброї треба робити виключно на законодавчому рівні, очікується робота уряду та парламенту щодо вирішення цього питання.

"Я погоджуюсь із суспільством, з експертами, що в принципі треба ставити крапку на цьому питанні, хоча це і непросто, бо це велика відповідальність. Але зміни відповідні потрібно робити виключно на законодавчому рівні, тому я очікую від урядовців, передусім від Міністерства внутрішніх справ, спільної роботи разом з парламентарями, з їх колегами по відповідному комітету і показати цю концепцію", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Він наголосив, що готовий до спільної роботи над цим питанням.

 

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що завжди був проти масової легалізації зброї для цивільних.

"Я проти цього був завжди… проти просто легалізації роздати зброю людям. Це ніколи не працює і не спрацює", – сказав він на полях Київського безпекового форуму.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 23.04.2026
Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

14:03 23.04.2026
Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

12:50 23.04.2026
Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

10:53 23.04.2026
Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

10:09 23.04.2026
Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

21:00 22.04.2026
Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

Буданов закликав зброярів зосереджуватися на інтеграції штучного інтелекту

17:38 22.04.2026
Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

Україна опрацьовує параметри безпекового співробітництва з Індією та Бахрейном – Зеленський

17:32 22.04.2026
Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

Зеленський обговорив із міністром оборони Іспанії оборонну співпрацю

17:11 22.04.2026
Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

Зеленський: Україна виконує зобов'язання перед ЄС, зокрема щодо нафтопроводу "Дружба", та розраховує на повноцінну європейську інтеграцію

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Очікується ще один обмін

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

ОСТАННЄ

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Очікується ще один обмін

МОН: Реєстрація на вступні випробування до магістратури й аспірантури розпочалася в Україні

