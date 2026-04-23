Зеленський: Очікується ще один обмін

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікується ще один обмін військовополонених між Україною та РФ.

"Зараз ми очікуємо на ще один обмін, дай Бог, щоб все вийшло", – сказав він журналістам у четвер.

Раніше керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що робота над обміном військовополонених між Україною та РФ продовжується.

"Обмінний процес? Якраз от зараз черговий список отримали. Це просто юридичні перепони невеличкі з боку рф…не переймайтеся, все буде добре", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".