14:41 23.04.2026

Зеленський: Очікується ще один обмін

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікується ще один обмін військовополонених між Україною та РФ.

"Зараз ми очікуємо на ще один обмін, дай Бог, щоб все вийшло", – сказав він журналістам у четвер.

Раніше керівник Офісу Президента України Кирило Буданов наголосив, що робота над обміном військовополонених між Україною та РФ продовжується.

"Обмінний процес? Якраз от зараз черговий список отримали. Це просто юридичні перепони невеличкі з боку рф…не переймайтеся, все буде добре", – сказав він на полях Київського безпекового форуму, передає кореспондентка "Інтерфакс-Україна".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

18:25 25.03.2026
МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

МЗС України: Переговори у Флориді були змістовними, робота щодо обміну полоненими йде постійно, навіть поза межами зустрічей

16:55 20.02.2026
Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

Зеленський: У найближчі дні буде визначено дату щодо обміну військовополонених України на військовополонених Росії

11:49 18.02.2026
Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

Зеленський: Під час сьогоднішніх переговорів мають бути обговорені кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних

12:31 05.02.2026
Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

Делегації України, США та РФ домовилися про обмін 314 полоненими – Віткофф

16:05 02.10.2025
Зеленський: Повертаємо додому 185 наших захисників та 20 цивільних українців із російського полону

Зеленський: Повертаємо додому 185 наших захисників та 20 цивільних українців із російського полону

12:17 20.09.2025
Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

Україна хоче забрати з російського полону 1000 людей – Зеленський

11:12 26.08.2025
Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

Інститут омбудсмана провів з апаратом уповноваженої з прав людини в РФ обмін листами військовополонених

16:50 24.08.2025
Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

14:57 14.08.2025
В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

В Україну з російського полону повернулись 84 військових і цивільних

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

ОСТАННЄ

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

