МОН: Реєстрація на вступні випробування до магістратури й аспірантури розпочалася в Україні

Міністерство освіти і науки України повідомило про початок реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури.

"До 14 травня відкрито реєстрацію для участі в найголовніших іспитах для здобуття ступеня магістра, доктора філософії або доктора мистецтва – ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ", – йдеться у повідомленні міністерства у Фейсбуці у четвер.

Що важливо знати вступникам у 2026 році:

подати документи на участь в іспиті можна особисто в приймальній комісії ЗВО або дистанційно; тести для вступу в магістратуру можна складати як в Україні, так і за кордоном (кількість місць обмежена);

мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет до магістратури – 130. Для допуску до конкурсу в аспірантуру потрібно набрати щонайменше 300 балів за ЄВІ;

вступ на денну форму аспірантури можливий лише за державним або регіональним замовленням.

Повідомляється, що детальніше про умови реєстрації, необхідну кількість балів і графік вступної кампанії до магістратури й аспірантури можна прочитати на сайті МОН.

Модернізацію програмного забезпечення для проведення вступних випробувань (ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ) здійснюють у межах спільного з World Bank Ukraine проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP).