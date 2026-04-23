Інтерфакс-Україна
Події
14:37 23.04.2026

МОН: Реєстрація на вступні випробування до магістратури й аспірантури розпочалася в Україні

Міністерство освіти і науки України повідомило про початок реєстрації на вступні випробування до магістратури й аспірантури.

"До 14 травня відкрито реєстрацію для участі в найголовніших іспитах для здобуття ступеня магістра, доктора філософії або доктора мистецтва – ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ", – йдеться у повідомленні міністерства у Фейсбуці у четвер.

Що важливо знати вступникам у 2026 році:

  • подати документи на участь в іспиті можна особисто в приймальній комісії ЗВО або дистанційно; тести для вступу в магістратуру можна складати як в Україні, так і за кордоном (кількість місць обмежена);
  • мінімальний конкурсний бал для участі у відборі на бюджет до магістратури – 130. Для допуску до конкурсу в аспірантуру потрібно набрати щонайменше 300 балів за ЄВІ;
  • вступ на денну форму аспірантури можливий лише за державним або регіональним замовленням.

Повідомляється, що детальніше про умови реєстрації, необхідну кількість балів і графік вступної кампанії до магістратури й аспірантури можна прочитати на сайті МОН.

Модернізацію програмного забезпечення для проведення вступних випробувань (ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ) здійснюють у межах спільного з World Bank Ukraine проєкту "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" (UIHERP).

Теги: #аспірантура #вступ #магістратура #реєстрація

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

Зеленський: Очікується ще один обмін

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

ОСТАННЄ

Волинський облТЦК відреагував на відео, на якому військові силою знімають із даху приватного будинку чоловіка

Фон дер Ляєн вітає рішення Ради ЄС щодо України

Кошта про ухвалені ЄС рішення для України: Обіцяно, виконано, впроваджено

Міноборони: виплату бойових за березень проведено в повному обсязі

Вчені НАНЦ долучилися до нового проєкту ЄС про полярний сніг та вічну мерзлоту

Україна демонструє не лише витривалість, але й лідерство у реальному часі, – принц Гаррі

Зеленський: У травні-червні чекаємо на перший транш європейського пакету підтримки для України

ЄС остаточно затвердив EUR90 млрд для України та 20-й пакет санкцій для РФ

Зеленський прибув на Кіпр – прессекретар

Зеленський: Усі зміни щодо легалізації зброї треба робити на законодавчому рівні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА