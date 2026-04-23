14:31 23.04.2026

Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС

Генштаб ЗСУ заявив про ураження складу ракетно-артилерійського озброєння, ешелону з ПММ та РЛС
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявив про ураження у ніч проти четверга складу ракетно-артилерійського озброєння (РАО), ешелону з ПММ та радіолокаційної станції (РЛС) П-18 на ТОТ Донеччини, Луганщини та Криму.

"У ніч на 23 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склад ракетно-артилерійського озброєння та склад матеріально-технічних засобів у районі населеного пункту Сартана (ТОТ Донецької обл.). Також уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Вознесенівки на ТОТ Луганщини", – йдеться у повідомленні Генштабу у Телеграмі у четвер.

Повідомляється, що, серед іншого, уражено радіолокаційну станцію П-18 у районі населеного пункту Євпаторія (ТОТ АР Крим). Крім того, українські воїни били по пункту управління БпЛА противника у районі населеного пункту Стрілеча (Харківська обл.).

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

