Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти просунулися в районі с. Мирне Гуляйпільської міської громади Пологівського району Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState в четвер.

"Ворог просунувся поблизу Мирного", – повідомляється в телеграм-каналі проєкту.

При цьому про захоплення села не йдеться. На мапах DeepState воно показано як частково контрольоване ворогом, частково лишається у районі проникнення.

Площа окупації з вечора понеділока в районі села зросла на 14,15 кв. км при зменшенні площі району проникнення на 5,86 кв. км.

Натомість зона проникнення зросла на сіверському напрямку на півночі Донецької області в районі сіл Каленики та Рай-Олександрівка (на 10,36 кв км), а також в районі м. Родинське на покровському напрямку (на 0,35 кв. км). Натомість площу окупації на цих напрямках ворогу збільшити не вдалося.

На інших напрямках фронту – без змін.

Як повідомлялося, минулого тижня окупанти просувалися щодоби в середньому на 5,1 кв. км, а зона проникнення зростала щодоби в середньому на 2,3 кв. км.