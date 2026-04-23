Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Україна буде працювати над створенням власної системи ППО з тими європейськими країнами, у яких є сильні компанії, також планується обговорити це питання зі Швецією, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми будемо працювати з європейськими країнами, у яких є сильні компанії. Це і Норвегія, і Німеччина, і Нідерланди. Ми ще хочемо проговорити це питання зі Швецією, я збираюся зробити трішки пізніше", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент 19 квітня повідомив, що Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО, це реалістично, проте є питання в складових.