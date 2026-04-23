14:04 23.04.2026

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Україна буде працювати над створенням власної системи ППО з тими європейськими країнами, у яких є сильні компанії, також планується обговорити це питання зі Швецією, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ми будемо працювати з європейськими країнами, у яких є сильні компанії. Це і Норвегія, і Німеччина, і Нідерланди. Ми ще хочемо проговорити це питання зі Швецією, я збираюся зробити трішки пізніше", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Президент 19 квітня повідомив, що Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему ППО, це реалістично, проте є питання в складових.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:45 23.04.2026
Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

Швеція надає Україні $1,3 млн через ЮНЕСКО на збереження культурної спадщини – Сибіга

01:32 23.04.2026
Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

Кислиця провів зустріч із делегацією Швеції: обговорили євроінтеграцію та оборонну співпрацю

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

16:12 20.04.2026
Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

Зеленський доручив командувачу ПС ЗСУ пропрацювати додаткове забезпечення перехоплювачами 4 областей

08:32 20.04.2026
ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

20:38 19.04.2026
Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

Україні потрібно за рік створити свою антибалістичну систему – Зеленський

09:10 19.04.2026
Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 19 квітня знищили або подавили 203 з 236 засобів повітряного нападу росіян

08:54 18.04.2026
ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

ППО України збила 190 з 219 дронів, 28 безпілотників влучили на 17 локаціях

18:24 17.04.2026
Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

Зеленський обговорив із королем Швеції партнерство в ОПК та можливе посилення ПС ЗСУ шведськими літаками

16:00 17.04.2026
Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

Зеленський: фактично щодня в комунікації з партнерами заради ППО, шукаємо антибалістику

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

