14:03 23.04.2026

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

У РФ багато різних хворих ідей, і не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, прокоментував президент України Володимир Зеленський можливість наступу з Білорусі.

"Щодо загрози наступу з Білорусі. Дивіться, у русскіх дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворилися в страшну реальність", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов запевнив, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі щодо підвищених загроз, і для України "зненацька нічого не буде".

Відповідаючи на запитання, чи може Білорусь ще більше бути втягнута у війну проти України та чи є зараз підвищена загроза з їхнього боку, Буданов сказав: "Все може бути в житті".

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

11:43 23.04.2026
Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

11:27 23.04.2026
Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

10:53 23.04.2026
Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

Зеленський особисто відвідає саміт ЄС на Кіпрі – ЗМІ

10:09 23.04.2026
Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

Програми Drone Deal будуть реалізовані через контракти з приватним і державним секторами – Зеленський

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

07:23 23.04.2026
Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

02:35 23.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

19:07 22.04.2026
Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

Зеленський назвав викликом, що Віткофф і Кушнер ведуть перемовини щодо завершення війн і в Україні, і в Ірані

ВАЖЛИВЕ

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

