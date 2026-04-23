Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

У РФ багато різних хворих ідей, і не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, прокоментував президент України Володимир Зеленський можливість наступу з Білорусі.

"Щодо загрози наступу з Білорусі. Дивіться, у русскіх дуже багато різних хворих і фантастичних ідей. Тому дуже не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в ці фантастичні ідеї, щоб вони перетворилися в страшну реальність", – сказав Зеленський журналістам у четвер.

Раніше керівник Офісу президента України Кирило Буданов запевнив, що українські розвідувальні органи слідкують за ситуацією у Білорусі щодо підвищених загроз, і для України "зненацька нічого не буде".

Відповідаючи на запитання, чи може Білорусь ще більше бути втягнута у війну проти України та чи є зараз підвищена загроза з їхнього боку, Буданов сказав: "Все може бути в житті".