13:40 23.04.2026

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) 22 квітня на ТОТ Донецьку знищили командний пункт та оперативний спецпідрозділ ФСБ, що виконує контррозвідувальні задачі, диверсії та інші спецоперації, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Викреслено. Птахи СБС по спецназу фсб: знищено командний пункт-лігво та ТПД Управління мобільних дій фсб рф (УМД ФСБ РФ) у Донецьку 22.04.26", – написав Бровді у Телеграм у четвер.

Бровді зазначив, що "УМД ФСБ рф – це оперативний спецпідрозділ фсб зі складу Служби контррозвідки, функціонально діючий як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання "брудної" війни на ТОТ та на території України".

За його словами, УМД виконує контррозвідувальні задачі, проведення диверсій, військові спецоперації, створення агентурних мереж, пошук та затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів та координацію проросійських бойовиків. На території України цей підрозділ виконує вербувальну робота, вибудовує агентурну мережа, виконує теракти, диверсії, підпали тощо.

"В наслідок успішної реалізації операції нанесено 8 високоточних ударів засобами FP-2 (бч 60-100 кг) о 08:01 ранку 22.04.26. За оперативними даними розвідки, внаслідок удару втрати противника склали 27 од. особового складу спецпризначенців: 12 офіцерів безповоротні (200), 15 – санітарні (300)", – інформував Бровді.

За словами командувача СБС, операцію відпрацьовано фахівцями Центру глибинного ураження СБС спільно зі спеціалістами 1-го корпусу НГУ "Азов". Вогневе ураження реалізовано засобами MiddleStrike Птахів 1 оц СБС за координацією новоствореного Центру глибиного ураження Сил безпілотних систем.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:48 23.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1611 ворожих цілей

11:08 22.04.2026
Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили російський пункт управління рухом військових кораблів – Генштаб ЗСУ

08:26 22.04.2026
ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

ППО ліквідувала 189 зі 215 ворожих БпЛА - Повітряні сили

08:13 21.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 1599 ворожих цілей

09:33 20.04.2026
ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

ГУР вночі знищили два ворожі кораблі та РЛС в окупованому Криму

08:32 20.04.2026
ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

ППО ліквідувала 113 зі 142 ворожих дронів, однак є влучання

09:37 19.04.2026
Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

Сили безпілотних систем уразили за добу 1384 ворожі цілі

14:34 18.04.2026
ЗСУ знищили на території РФ дві САУ "Мста-С" і дві гаубиці

ЗСУ знищили на території РФ дві САУ "Мста-С" і дві гаубиці

14:17 18.04.2026
В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

В СБУ заявили про ураження в Криму трьох кораблів ВМС РФ, РЛС і логістики ворога

14:03 18.04.2026
СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

СБС знищили ворожий "Сонцепьок" на ТОТ Запоріжжя – Бровді

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

