Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) 22 квітня на ТОТ Донецьку знищили командний пункт та оперативний спецпідрозділ ФСБ, що виконує контррозвідувальні задачі, диверсії та інші спецоперації, повідомив командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

"Викреслено. Птахи СБС по спецназу фсб: знищено командний пункт-лігво та ТПД Управління мобільних дій фсб рф (УМД ФСБ РФ) у Донецьку 22.04.26", – написав Бровді у Телеграм у четвер.

Бровді зазначив, що "УМД ФСБ рф – це оперативний спецпідрозділ фсб зі складу Служби контррозвідки, функціонально діючий як спецназ, що відпрацьовує окремі операції та завдання "брудної" війни на ТОТ та на території України".

За його словами, УМД виконує контррозвідувальні задачі, проведення диверсій, військові спецоперації, створення агентурних мереж, пошук та затримання нелояльних громадян, фізичне усунення опонентів та координацію проросійських бойовиків. На території України цей підрозділ виконує вербувальну робота, вибудовує агентурну мережа, виконує теракти, диверсії, підпали тощо.

"В наслідок успішної реалізації операції нанесено 8 високоточних ударів засобами FP-2 (бч 60-100 кг) о 08:01 ранку 22.04.26. За оперативними даними розвідки, внаслідок удару втрати противника склали 27 од. особового складу спецпризначенців: 12 офіцерів безповоротні (200), 15 – санітарні (300)", – інформував Бровді.

За словами командувача СБС, операцію відпрацьовано фахівцями Центру глибинного ураження СБС спільно зі спеціалістами 1-го корпусу НГУ "Азов". Вогневе ураження реалізовано засобами MiddleStrike Птахів 1 оц СБС за координацією новоствореного Центру глибиного ураження Сил безпілотних систем.