Інтерфакс-Україна
Події
13:53 23.04.2026

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Служба безпеки України та Національна поліція запобігли серії терактів у Кіровоградській та Одеській областях; викрито двох місцевих школярів, які на замовлення РФ мали підірвати свої ліцеї та розстріляти однокласників із вогнепальної зброї, повідомила українська спецслужба.

"Як встановило розслідування, російські спецслужбісти завербували обох неповнолітніх через групи в Телеграмі та ТікТоку, які рашисти використовують для маніпулятивного втягування дітей у протиправну діяльність", - йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у четвер.

За наявними даними, ворог проводив вербування юнаків, маніпулюючи темами досягнення "справедливої мети", захисту родичів від розправи, "покарання винних", які ображали їх у школі тощо. Що стосується двох затриманих фігурантів, то російські спецслужбісти підштовхували школярів не тільки до здійснення терактів, а й до вчинення самогубства одразу після "основного злочину". Таким чином рашисти сподівалися позбутися "зайвих свідків".

Повідомляється, що працівниками СБУ задокументовано, як 15-річний учень ліцею на Кіровоградщині отримав завдання від куратора з РФ на виготовлення саморобної бомби з підручних засобів. Готову вибухівку юнак мав принести до свого навчального закладу та підірвати під час перерви між уроками. Крім того, за інструкцією ворога він планував взяти із собою рушницю свого діда та мисливський ніж, щоб самостійно добити уцілілих.

Співробітники СБУ завчасно викрили неповнолітнього і задокументували його контакти з російським спецслужбістом. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено саморобний вибуховий пристрій (СВП), складові для його виготовлення, рушницю, а також комп’ютер та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Одночасно із цим на Одещині викрито місцевого учня на етапі його вербування рашистами. Встановлено, що російські спецслужбісти планували відправити йому поштову посилку з вогнепальною зброєю та мисливським ножем. За матеріалами провадження, цю зброю юнак мав використати для масового вбивства учнів свого ліцею.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили 15-річному фігуранту з Кіровоградщини про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (підготовка до теракту). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури.

Теги: #запобігання #теракти #сбу #школи

