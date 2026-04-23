Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та комісарка Європейського Союзу з питань розширення Марта Кос обговорили у телефонній розмові відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

"Обговорили відкриття переговорних кластерів і подальші кроки України в процесі вступу до ЄС. Марта Кос висловила оптимізм щодо європейського майбутнього нашої держави та наголосила на важливій ролі Верховної Ради в просуванні євроінтеграції", – написав Стефанчук на своїй сторінці у Фейсбуці у четвер.

Він підкреслив, що інституційна спроможність Верховної Ради – одна з ключових передумов руху України до членства в Європейському Союзі. За словами Стефанчука, Кос зазначила, що український парламент демонструє здатність ухвалювати рішення, необхідні для просування на європейському шляху, і подякувала народним депутатам за підтримку євроінтеграційних законів, проголосованих минулого тижня.

"Рухаємося далі. Послідовно, відповідально і з чітким розумінням нашої мети – повноправного членства України в Європейському Союзі", – наголосив спікер.