Інтерфакс-Україна
Події
13:33 23.04.2026

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

1 хв читати
В Службі безпеки України заявили про ураження російської НПС "Горький" (Нижньогородська обл., РФ), яка забезпечує роботу магістральних нафтопроводів, попередньо через удар було пошкоджено три резервуари з нафтою, спалахнула масштабна пожежа.

"Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по нафтоперекачувальній станції "Горький" у н.п. Мєшиха Нижньогородської області рф", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в СБУ.

Як зазначив співрозмовник агентства, НПС "Горький" є важливою ланкою нафтотранспортної системи РФ та входить до структури АТ "Транснефть – Верхняя Волга". Станція транспортує нафту магістральними трубопроводами, зокрема за напрямком Сургут – Горький – Полоцьк. Вона забезпечує перекачування сировини на внутрішні маршрути, зокрема до НПЗ "Лукойл" у місті Кстово.

За попередніми даними, внаслідок удару було пошкоджено три резервувари з нафтою. Виникла масштабна пожежа площею 20 тисяч метрів квадратних.

"Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині рф. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Теги: #нпс_горький #сбу #ураження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА