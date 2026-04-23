Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території, заявив керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Відповідаючи на питання, чи є президент США Дональд Трамп сильним союзником, Буданов назвав США стратегічним союзником України.

"Ми вважаємо США стратегічним союзником. Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас. Але я на це сподіваюсь", – сказав він.

За словами Буданова, враховуючи ситуацію з переговорами між США та Іраном, це "накладає певні проблеми на інтенсивність перемовин" в Україні.

"Але ми чекаємо їх (перемовників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – ред.) в Києві. Це абсолютно відома всім інформація. І я думаю, що все ж таки це станеться", – наголосив Буданов.

Водночас він вважає, що переговорний процес з його чутливими аспектами не має розголошуватися.

"Ми намагаємося робити свою роботу, я в неї вірю. Ось і все, що я вам скажу. Перемовний процес в будь-якому разі – всі його такі, будь-які, такі чутливі аспекти – не можуть бути розголошені", – наголосив генерал-лейтенант.

Буданов зазначив, що "прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості".

"Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен. Те що ми не дійшли згоди, це теж всім відкрита інформація. Але для цього і існує цей процес. Він може досягти, може не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації. Якщо будемо слабкими – нам будуть диктувати умови.. ", – вважає генерал-лейтенант.

Він впевнений, що "зі слабкими ніхто в світі справу мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює".

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.