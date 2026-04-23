13:31 23.04.2026

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Фото: Kyiv Security Forum

Прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території, заявив керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

Відповідаючи на питання, чи є президент США Дональд Трамп сильним союзником, Буданов назвав США стратегічним союзником України.

"Ми вважаємо США стратегічним союзником. Я сподіваюсь, що вони так само дивляться на нас. Але я на це сподіваюсь", – сказав він.

За словами Буданова, враховуючи ситуацію з переговорами між США та Іраном, це "накладає певні проблеми на інтенсивність перемовин" в Україні.

"Але ми чекаємо їх (перемовників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – ред.) в Києві. Це абсолютно відома всім інформація. І я думаю, що все ж таки це станеться", – наголосив Буданов.

Водночас він вважає, що переговорний процес з його чутливими аспектами не має розголошуватися.

"Ми намагаємося робити свою роботу, я в неї вірю. Ось і все, що я вам скажу. Перемовний процес в будь-якому разі – всі його такі, будь-які, такі чутливі аспекти – не можуть бути розголошені", – наголосив генерал-лейтенант.

Буданов зазначив, що "прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості".

"Умови досягнення миру можуть бути абсолютно різними. Ніхто, думаю, в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території. В цьому я абсолютно певен. Те що ми не дійшли згоди, це теж всім відкрита інформація. Але для цього і існує цей процес. Він може досягти, може не досягти своєї мети. Це теж нормальна ситуація. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо ми будемо сильними, це дасть нам, як то кажуть, маневр в цій ситуації. Якщо будемо слабкими – нам будуть диктувати умови.. ", – вважає генерал-лейтенант.

Він впевнений, що "зі слабкими ніхто в світі справу мати не буде, і ніяке міжнародне право тут не спрацює".

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:26 23.04.2026
Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

13:11 05.04.2026
Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

12:57 05.04.2026
Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

Сирський повідомив про відновлення контролю над 480 кв км та 12 населеними пунктами з кінця січня

21:15 04.04.2026
Україна в 2026 році планує розмінувати майже 10 тис. кв. км, понад 130 тис. кв. км залишаються небезпечними – Свириденко

Україна в 2026 році планує розмінувати майже 10 тис. кв. км, понад 130 тис. кв. км залишаються небезпечними – Свириденко

11:40 03.03.2026
Зеленський: З початку року ми відвоювали 460 кв. км

Зеленський: З початку року ми відвоювали 460 кв. км

13:29 02.03.2026
Зеленський: Ми не говоримо щодо обміну маленьких прикордонних територій на велику територію Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо

Зеленський: Ми не говоримо щодо обміну маленьких прикордонних територій на велику територію Донбасу, яку ми сьогодні контролюємо

13:58 28.02.2026
Росія може покинути мирні переговори, якщо Україна не поступиться територією, – ЗМІ

Росія може покинути мирні переговори, якщо Україна не поступиться територією, – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Стало відомо про третього загиблого через нічну ворожу атаку на Дніпро – мер

Принц Гаррі прибув до Києва та закликав не втрачати з поля зору війну в Україні – ЗМІ

Зеленський: Увагу до України відволікає конфлікт в Ірані та залучення спільної команди США до переговорів

ОСТАННЄ

Окупанти захопили 14 кв. км в районі Мирного під Гуляйполем за останні кілька днів

Зеленський планує обговорити зі Швецією питання створення системи ППО

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

СБУ і Нацполіція викрили спроби РФ вчинити криваві теракти у двох школах із залученням неповнолітніх

Спікер Ради Стефанчук та єврокомісарка Кос обговорили відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС

Командувач СБС заявив про знищення командного пункту та оперативного спецпідрозділу ФСБ

В СБУ заявили про ураження НПС "Горький"

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Замах на вбивство військовослужбовців ТЦК на Буковині: підозрюваного затримано

Буданов виступає проти масової легалізації зброї для цивільних

