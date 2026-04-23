Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Україна не програє війну, але важливо не зменшувати темпів у протистоянні агресії і потрібен новий технологічний стрибок, заявив керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Чи виграємо ми це змагання, цю війну? Ми точно не програємо. Але ще раз кажу, якщо ми зупинимося чи применшимо свої темпи – тут є ризики", – вважає Буданов.

Водночас він додав, що, на жаль, росіяни "б’ють свої рекорди, на щастя для нас ми б’ємо свої по кількості і типах засобуваної техніки". Втім він наголосив, що цей розвиток йде безперервно, і якщо зараз не буде зроблено певний технологічний прогрес, ефективність досягнення цими апаратами цілей падатиме в геометричній прогресії.

Генерал-лейтенант окремо наголосив, що і Україна, і РФ нарощують засоби радіоелектронної боротьби, військової ППО (зокрема, з’явилися дрони-перехоплювачі).

"Потрібен новий технологічний стрибок, тобто технології штучного інтелекту і нові технології передачі сигналу в управління. Бо з тими, що є, я вважаю, як ми, так і росіяни, вже досягли свого максимуму. Далі лише кількісно можна, але це не вирішить питання", – вважає керівник Офісу президента.

Буданов також запевнив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

Фото: Валерія Прощенко