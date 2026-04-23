13:26 23.04.2026

Буданов: Ми точно не програємо, але якщо ми зупинимося чи применшимо темпи – є ризики

Україна не програє війну, але важливо не зменшувати темпів у протистоянні агресії і потрібен новий технологічний стрибок, заявив керівник Офісу президента України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час 18-го щорічного Київського безпекового форуму на тему "Морок чи світанок: чи є світло попереду?".

"Чи виграємо ми це змагання, цю війну? Ми точно не програємо. Але ще раз кажу, якщо ми зупинимося чи применшимо свої темпи – тут є ризики", – вважає Буданов.

Водночас він додав, що, на жаль, росіяни "б’ють свої рекорди, на щастя для нас ми б’ємо свої по кількості і типах засобуваної техніки". Втім він наголосив, що цей розвиток йде безперервно, і якщо зараз не буде зроблено певний технологічний прогрес, ефективність досягнення цими апаратами цілей падатиме в геометричній прогресії.

Генерал-лейтенант окремо наголосив, що і Україна, і РФ нарощують засоби радіоелектронної боротьби, військової ППО (зокрема, з’явилися дрони-перехоплювачі).

"Потрібен новий технологічний стрибок, тобто технології штучного інтелекту і нові технології передачі сигналу в управління. Бо з тими, що є, я вважаю, як ми, так і росіяни, вже досягли свого максимуму. Далі лише кількісно можна, але це не вирішить питання", – вважає керівник Офісу президента.

Буданов також запевнив, що ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Київський безпековий форум (Kyiv Security Forum, KSF) – щорічна міжнародна подія, започаткована у 2007 році за ініціативи Фонду "Відкрий Україну" (Open Ukraine) Арсенія Яценюка.

Фото: Валерія Прощенко

14:03 23.04.2026
Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

Зеленський про загрозу наступу з Білорусі: У РФ багато хворих ідей, не хочеться, щоб Білорусь була втягнута в них

13:31 23.04.2026
Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

Буданов: Ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату навіть міліметра нашої території

13:21 23.04.2026
Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

Буданов: Якщо не буде людей – не буде фронту; впаде фронт – не буде України

13:07 23.04.2026
Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

Буданов щодо загрози з боку Білорусі: Не переймайтеся, зненацька нічого не буде

12:54 23.04.2026
Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

Буданов щодо нових обмінів: Якраз зараз черговий список отримали, все добре

11:43 23.04.2026
Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

Залужний: Україні пропонують досвід Фінляндії у ставленні до РФ, але для нас це неможливо

11:27 23.04.2026
Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

Китаю не вигідний програш у війні ні України, ні РФ – Залужний

09:49 23.04.2026
Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

Зеленський про Близький Схід: Будь-яка пауза у війні – це добре

07:23 23.04.2026
Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

Рівень стресу серед українських дітей зріс до 37% у 2025 році – найвищі показники у віковій групі 10-13 років

02:35 23.04.2026
Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 127 ворожих атак – Генштаб

