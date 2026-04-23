13:25 23.04.2026

Київрада підтримала найменування проїзду поблизу Маріїнського парку на честь Андрія Парубія

Київська міська рада підтримала найменування проїзду між Маріїнським парком та будинком №9 на вул.Михайла Грушевського на честь народного депутата, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Проєкт рішення на засіданні Київради у четвер підтримали 70 депутатів.

Як повідомлялося, у грудні 2025 року 57% опитаних киян у мобільному застосунку "Київ Цифровий" підтримали найменування вулиці у Києві на честь Парубія.

Парубія було застрелено 30 серпня 2025 року у Львові. СБУ зібрала докази, що затриманий за підозрою у вбивстві Парубія – 52-річний львів’янин Михайло Сцельников – діяв на замовлення спецслужб РФ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня, в День захисників і захисниць, присвоїв Андрію Парубію звання Герой України.

